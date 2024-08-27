'План победы' в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

Президент Украины отметил, что операция в Курске является частью плана победы Украины, который он представит президенту США Джо Байдену в сентябре этого года.

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Курщина - часть "плана победы" Украины, который Зеленский повезет в США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг связь между Курской наступательной операцией украинских войск и переговорами в Катаре, о которых сообщали западные СМИ. Об этом он рассказал в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

Зеленский подчеркнул, что нет никакой связи между операцией в Курской области и переговорами в Катаре. По информации западных СМИ, на этих переговорах, при посредничестве Катара, Украина и Россия должны были обсуждать возможный отказ от ударов по энергетическим объектам.

"Не связанные абсолютно вещи - Курская операция и переговоры в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов Формулы мира. Связана ли Курская операция с Саммитом мира, со вторым? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины", - отметил президент. видео дня

Зеленский добавил, что действия ВСУ в Курской области РФ "имели и имеют совершенно другие цели, чем встреча с коллегами по энергетике".

"Энергетика очень важна. Но важно закончить войну. И Курская операция - один из этапов этого процесса", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что действия ВСУ в Курской области России "имели и имеют совсем другие цели, чем просто встреча с коллегами по энергетике". Он также подтвердил, что встреча в Катаре не была отменена, а состоялась в онлайн-формате.

Кроме того, президент Украины заявил, что в сентябре Украина представит США свой "план победы". Этот план будет представлен обоим кандидатам в президенты США - Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Курщина входит в наш план победы Украины... Одно из направлений, часть, которого уже сделана, - это Курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье - мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Четвертый - экономический", - сказал он.

По словам президента, план уже готов, и сначала он будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку успех реализации этого плана в значительной степени зависит от него.

"Дадут нам то, что в этом плане, или нет. Будем ли мы свободны в использовании того, что будет в этом плане, или нет", - добавил Зеленский.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция ВСУ в Курской области - что известно о боях на территории РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Россия планировали начать непубличные переговоры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, но эти переговоры были отложены из-за начала операции украинских сил в Курской области. Стороны планировали отправить делегации в Доху для обсуждения условий соглашения, о чем сообщают журналисты The Washington Post, ссылаясь на дипломатические источники.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в ходе Курской операции Украина взяла под контроль 1294 квадратных километра, включая 100 населенных пунктов, а также значительно пополнила обменный фонд, захватив в плен 594 российских военных.

По данным Forbes, российское военно-политическое руководство решило не перебрасывать воинские подразделения с Востока Украины для защиты Курской области, ограничившись молодыми и плохо подготовленными призывниками. Кремль оставил свои самые боеспособные войска на Востоке Украины для продолжения наступления, в частности на Покровском направлении.

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