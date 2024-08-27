'Это было бы знаково': Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

Глава Офиса президент отметил, что главная кмова проведения второго Саммита мира - это готовность совместного плана действий, работа над которым продолжается.

https://glavred.info/ukraine/eto-bylo-by-znakovo-ermak-rasskazal-gde-mozhet-proyti-vtoroy-sammit-mira-10591955.html Ссылка скопирована

Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира / Коллаж Главред, фото: flickr, Офис президента

Украина хотела бы провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках Форума "Украина 2024. Независимость".

"Мы хотим и это было бы правильно, чтобы второй саммит состоялся, это было бы знаково, в одной из стран Глобального Юга", - подчеркнул он.

Однако, глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что точное место проведения второго саммита мира еще не определено.

видео дня

"Сказать, что сегодня определено это место? Нет, потому что важно именно содержание и главное условие - это готовность совместного плана, над которым мы работаем", - отметил глава ОП.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Саммит мира - что известно об украинской формуле мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина продолжает подготовку ко второму Саммиту мира, основной задачей которого является создание совместного плана, который сможет преодолеть скепсис западных партнеров и противодействовать давлению со стороны России. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран глобального Юга, и предложил премьер-министру Наренде Моди провести его в Индии.

Зеленский также подчеркнул, что Украина сделает всё возможное, чтобы дипломатически заставить российского лидера Владимира Путина остановить войну, но страна будет продолжать бороться за победу, даже если дипломатические усилия не увенчаются успехом, а западные партнёры потеряют свою решимость.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред