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Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Анна Косик
27 августа 2024, 13:17
119
Несмотря на яростное сопротивление со стороны РФ на первом этапе, во время второго Саммита мира Украина может зайти с сильной позиции в противовес России.
Ермак, саммит мира
Совместными усилиями Украины и мира Россия может попасть в "тупик" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Украина продолжает подготовку ко второму Саммиту мира. Сейчас ключевой задачей является подготовка совместного плана, который мог бы "разбить" скепсис западных партнеров и давление страны-агрессора России.

Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, несмотря на внимание партнеров к неодобрению РФ, не нужно думать, что будет делать враг, нужно работать над увеличением перечня стран, которые поддержат план Украины.

"Сегодня мы уже имеем более 100 стран, которые поддерживают именно формулу мира Зеленского, считают, что это основа этого мирного плана. Это очень важно", - подчеркнул Ермак.

видео дня

По его словам, усиление позиции Украины может привести к тому, что у россиян, при получении мирного плана Украины с подписью более 100 государств мира, не будет возможности продолжать ложь о якобы готовности к переговорам.

"Не надо думать и слушать, что говорит российская пропаганда. Безусловно, они будут критиковать формулу мира, но во-первых вы знаете, что формула мира Зеленского в отличие от бессмысленных заявлений Кремля на 100% построена на нормах международного права и уставе ООН... Поэтому сегодня любой стране, уважающей нормы международного права что-то сказать против формулы мира очень трудно, потому что это надо сказать против своих принципов", - добавил руководитель ОП Украины.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Саммит мира и возможность переговоров с РФ

Напомним, агрессор Россия уже неоднократно комментировала идею мирного урегулирования войны в Украине, однако предложений, или заявлений, которые бы свидетельствовали о реальном желании прекратить войну РФ так и не озвучила.

Накануне сообщалось, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести мирную конференцию с участием России, но не на условиях кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Ранее стало известно, что саммит мира оказался значительной дипломатической победой Украины. Это итог кропотливой работы украинской дипломатии в широком понимании, ведь все приложили усилия для его проведения с положительным для Украины результатом.

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