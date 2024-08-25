Зеленский предложил Моди провести второй Саммит мира в Индии и назвал условие

Второй Саммит мира должен пройти в одной из стран глобального юга, говорит президент.

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Владимир Зеленский предложил провести в Индии второй Саммит мира / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал желательным, чтобы второй саммит мира состоялся в одной из стран глобального юга, и сообщил, что предложил премьер-министру Наренду Моди провести саммит в Индии.

"Я действительно считаю, что второй саммит мира должен быть в одной из стран, желательно, глобального юга. И мы очень открыты… Я абсолютно поддерживаю и сказал, и поделился этим с премьер-министром Моди, чтобы провести глобальный саммит мира в Индии", - сказал Зеленский в интервью представителям индийских СМИ.

Глава государства добавил, что Украина не может "провести саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике саммита мира", однако это касается не только Индии, а любого государства, которое положительно относилось к принятию второго саммита.

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"Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - отметил глава украинского государства.

Президент напомнил, что пункты в коммюнике, принятом на первом саммите мира, касаются энергетической, продовольственной безопасности, а также возвращению украинских детей, и ни один из пунктов не касается оружия.

Зеленский добавил, что Украина будет довольна, если Индия присоединится к пункту Формулы мира, который касается возвращения детей.

"Поэтому я думаю, что Индия может выбирать любой из этих пунктов, присоединяться любой с тематикой и может приходить со своим видением, со своими дополнительными взглядами и тому подобное", - подчеркнул президент.

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Саммит мира и возможное участие России - последние новости

Ранее в ОП раскрыли сценарий принуждения Москвы к миру. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время второго Саммита мира Украина будет вести работу по основным пунктам Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Напомним, в России огрызнулись по поводу участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

/ Инфографика: Главред

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