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"Польша находится в состоянии войны": в Минобороны страны сделали важное заявление

Юрий Берендий
27 августа 2024, 12:12
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В Минобороны Польши признали, что страна находится в состоянии гибридной войны из-за активных действий со стороны России и Беларуси.
'Польша находится в состоянии войны': в Минобороны страны сделали важное заявление
Польша находится в состоянии гибридной войны: заявление Минобороны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, RadioZET

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна находится в состоянии гибридной войны, на что указывает ситуация на границе с Беларусью и появление иностранных метеозондов. Его слова цитирует агентство PAP.

По его словам, гибридная война включает все, что не подпадает под классическое определение войны.

"И то, с чем мы сталкиваемся сегодня в Польше, является де-факто гибридной войной. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но именно в состоянии гибридной войны". - оценил ситуацию заместитель директора департамента Министерства обороны.

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В этом контексте он указал на ситуацию на границе с Беларусью и количество иностранных метеорологических аэростатов, которые появляются над Польшей. Томчик риторически спросил, действительно ли Россия настолько заинтересована в погоде в Польше.

"Это не так, это де-факто инструмент (метеорологические шары - ред.) за несколько сотен долларов, с помощью которого можно влиять на всех нас очень простым способом (...). Достаточно написать на них несколько слов кириллицей, и об этом напишут все порталы в Польше". - отметил он.

Он подчеркнул, что такие действия, как запуск метеозондов, могут иметь целью раскол в обществе и подрыв доверия к государственным службам.

"И огромная часть российской пропаганды направлена именно на это". - отметил он.

Томчик также отметил, что в Польше ежегодно фиксируется около 5 000 хакерских атак, с которыми борются 2 500 солдат круглосуточно.

Вооруженные силы Республики Польша

Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.

Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.

Главнокомандующий - президент Анджей Дуда.

Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 августа российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами и "Шахедами", один из которых пересек польскую границу. Польские военные не сбили эту цель, объяснив это неблагоприятными погодными условиями.

Ранее, 22 августа, в польском селе Оржехово нашли неизвестный объект с российскими надписями.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над Украиной без единодушной поддержки НАТО, и что это решение не может быть принято только на национальном уровне.

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