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Уже 4 погибших: Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку врага

Анна Косик
27 августа 2024, 11:13обновлено 27 августа, 11:46
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Спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины продолжается.
Зеленский, последствия атаки РФ
Россия должна ответить за ночную и другие атаки на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины, Владимир Зеленский

В ночь на 27 августа враг совершил очередную циничную атаку на Украину. Президент Владимир Зеленский прокомментировал последствия вражеского удара и ответ, что будет ждать страну-агрессора Россию.

В Telegram от сообщил, что сейчас идет разбор завалов на местах ударов. Несмотря на результативную работу украинской противовоздушной обороны, уже известно о четырех погибших и 16 пострадавших.

"Всего враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты", - рассказал президент.

видео дня

Зеленский также сообщил, что врага обязательно будет ждать ответ за этот и другие удары по Украине, ведь оставлять безнаказанными преступления против человечности нельзя.

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Атаки врага с воздуха на Украину - что известно

Около полуночи 27 августа в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по городу баллистикой. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ракетный удар был прямо по зданию отеля.

Утром в Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Пять крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить.

Накануне, 26 августа, страна-агрессор Россия нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

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