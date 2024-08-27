РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом": 65 целей удалось сбить

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Пять крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить.
Как сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами, генерал-лейтенант Николай Олещук оккупанты выпустили:
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ);
- баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма);
- крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);
- 5 крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской области РФ);
- 81 ударный БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).
"По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - рассказал Олещук.
Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.
Отмечается, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжается.
Ночная атака РФ на Украину - последние новости
В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.
РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.
В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье погибли три человека, еще пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
Кроме того, в ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Частично разрушено четырехэтажное здание. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро — получили травмы разной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.
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