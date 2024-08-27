РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом": 65 целей удалось сбить

Силы ПВО уничтожили пять крылатых ракет и 60 БпЛА.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-ukraine-10-raketami-i-81-shahedom-65-celey-udalos-sbit-10591877.html Ссылка скопирована

Силы ПВО сбили пять крылатых ракет и 60 дронов / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Сили територіальної оборони ЗСУ

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед". Пять крылатых ракет и 60 БпЛА удалось уничтожить.

Как сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами, генерал-лейтенант Николай Олещук оккупанты выпустили:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области РФ);

баллистическую ракету "Искандер-М" (из Крыма);

крылатую ракету "Искандер-К" (из Воронежской области РФ);

5 крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской области РФ);

81 ударный БпЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской области РФ).

"По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136", - рассказал Олещук.

видео дня

Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

Отмечается, что 10 вражеских беспилотников локационно потеряны (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжается.

Отчет Воздушных сил ВСУ / Фото: t.me/ComAFUA

Ночная атака РФ на Украину - последние новости

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны.

РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.

В результате ночной атаки российских "Шахедов" на Запорожье погибли три человека, еще пятеро - получили ранения. Об этом сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.

Кроме того, в ночь на 27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. Частично разрушено четырехэтажное здание. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро — получили травмы разной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред