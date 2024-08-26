Украина готовит России ответный удар: Зеленский сделал заявление

Силы обороны Украины за текущие сутки взяли в плен очередных российских оккупантов, сказал президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения.

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Россия получит ответ в Курской области - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот Офис президента, УНИАН

Украина ответит на массированный удар страны-агрессора России, причем так, как нужно. Ответные меры будут предприняты на направлениях ведения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в понедельник, 26 августа, он рассказал о том, что ответ России готовится.

"О нашем ответе России – мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области – продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно", - подчеркнул Владимир Зеленский. видео дня

Атака России на Украину 26 августа – главные новости по теме:

Войска РФ в понедельник утром, 26 августа, атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Во многих городах прогремели взрывы. Враг применил более сотни ракет и столько же БПЛА Shahed.

По всей Украине вводились экстренные отключения света, фиксировались проблемы с водоснабжением. Проблемы были в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

В Министерстве энергетики рассказали об отключениях света по причине ракетного удара. Министр Герман Галущенко сказал, что ситуация сложная, идет работа по восстановлению инфраструктуры.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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