На территории Польши упал летательный аппарат с российскими надписями: что известно

Инцидент произошел поздно вечером в среду. Тогда на место происшествия прибыла полиция.

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На территории Польши упал летательный аппарат с российскими надписями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В польском селе Оржехово в лесополосе упал неизвестный объект. После осмотра на нем были обнаружены российские надписи. Об этом сообщает Onet.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. Тогда на место происшествия прибыла полиция.

"Хотя сначала возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке" - отмечают в издании. видео дня

Также сообщается, что на место происшествия прибыла полиция, но не военные.

В свою очередь, польские военные подтвердили, что данный объект с российскими надписями является метеорологическим шаром.

"Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", - сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.

Он также добавил, что хотя место происшествия охраняла полиция, военных там не было.

Что такое метеорологический шар? Метеорологический шар - это беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой. Приборы позволяют измерять давление воздуха, влажность, температуру и другие параметры. Замеры перемещения шара позволяют определять скорость ветра на разных высотах, сообщает Википедия.

Падение российских летательных аппаратов на территории других стран - что известно

Напомним, 27 апреля Дональд Туск заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.

24 марта одна из российских крылатых ракет также пересекла границу с Польшей. Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.

14 декабря, во время активных российских атак на портовую инфраструктуру на юге Украины, российский беспилотник упал на территории Румынии.

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