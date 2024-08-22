На территории Польши упал летательный аппарат с российскими надписями: что известно

В польском селе Оржехово в лесополосе упал неизвестный объект. После осмотра на нем были обнаружены российские надписи. Об этом сообщает Onet.
Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. Тогда на место происшествия прибыла полиция.
"Хотя сначала возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке" - отмечают в издании.видео дня
Также сообщается, что на место происшествия прибыла полиция, но не военные.
В свою очередь, польские военные подтвердили, что данный объект с российскими надписями является метеорологическим шаром.
"Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", - сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.
Он также добавил, что хотя место происшествия охраняла полиция, военных там не было.
Что такое метеорологический шар?
Метеорологический шар - это беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой. Приборы позволяют измерять давление воздуха, влажность, температуру и другие параметры. Замеры перемещения шара позволяют определять скорость ветра на разных высотах, сообщает Википедия.
Падение российских летательных аппаратов на территории других стран - что известно
Напомним, 27 апреля Дональд Туск заявил, что одна из российских ракет упала на украинской территории в 15 км от границы с Польшей.
24 марта одна из российских крылатых ракет также пересекла границу с Польшей. Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд.
14 декабря, во время активных российских атак на портовую инфраструктуру на юге Украины, российский беспилотник упал на территории Румынии.
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