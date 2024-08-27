"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

По словам главы Кабмина, Украина "в разы, кое-где в десятки, а кое-где - в сотни раз подняла возможности производства".

https://glavred.info/ukraine/u-ukrainy-est-oruzhie-pobedy-shmygal-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-millione-dronov-10591931.html Ссылка скопирована

Денис Шмыгаль рассказал, как Украина создала "оружие победы" / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент у Украины есть "свое оружие победы". По его словам, украинские производители дронов смогли локализовать производство в Украине до 98%, и лишь небольшой процент деталей поставляют союзники. Об этом глава Кабмина сказал во время форума "Украина 2024. Независимость".

Шмыгаль утверждает, что Украина поставляет 1 млн дронов и продолжает наращивать мощности. По его словам, Украина "в разы, кое-где в десятки, а кое-где - в сотни раз подняла возможности производства".

"Мы все видим, сколько дронов сегодня производит Украина. У многих предприятий-производителей дронов локализация составляет 98%. Я лично посетил большое количество украинских производителей дронов - от плат до запасных частей все производится в Украине. Необычайно малый процент закупается у наших партнеров. И это весомый результат. Это рынок, который мы открыли уже во время войны, рынок дронов. Сегодня Украина уже производит и поставляет более одного миллиона дронов", - сказал премьер и добавил, что наращивание производства продолжается.

видео дня

По его словам, второй шаг, который сделала Украина, это открыла рынок собственных боеприпасов для дронов.

"Отдельно у нас в бюджет заложены средства на поддержку и организацию производства в украинском оборонно-промышленном комплексе. И отдельно мы финансируем совместно с партнерами сотни миллиардов гривен на закупку у украинских производителей", - сказал глава Кабмина.

"Мы действительно сегодня имеем украинское оружие победы по всем направлениям - от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов, тех продуктов, которые презентовал президент Украины буквально на День независимости", - резюмировал Шмыгаль.

Украина впервые применила ракету-дрон "Паляница"

В День независимости Украины 24 августа президент Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили против российских оккупантов новый класс оружия - ракету-дрон "Паляница".

По его словам, "Паляница" - новый метод возмездия агрессору.

"Враг был поражен. России будет очень сложно даже произнести, что именно прилетело", - подчеркнул Зеленский.

Аналитики Defence Express считают, что "Паляницу" могли использовать во время атак на временно оккупированных территориях.

Отметим, из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

Недавно президент Зеленский намекнул, что в рамках этой программы "уже есть практические результаты". По его словам, выросли поставки определенных видов вооружения в войско.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред