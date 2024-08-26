Под ударом 15 областей: Шмыгаль назвал последствия ракетного удара РФ 26 августа

Денис Шмыгаль отметил, что главы ОВА получили задание при необходимости развернуть для населения "Пункты несокрушимости".

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Шмыгаль назвал последствия российского ракетного удара 26 августа / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Утром 26 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины. В результате обстрелов пострадали 15 областей Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, россияне в ходе массированной атаки применили различные виды ракетного вооружения и БпЛА, в частности крылатые ракеты и "Кинжалы".

"Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.

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Премьер-министр Украины подчеркнул, что целью российского обстрела территории Украины стала энергетическая инфраструктура.

"К сожалению, есть повреждения в ряде регионов, "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - указывает Шмыгаль.

Он добавил, что руководители областных военных администраций получили задание при необходимости развернуть на территории областей "Пункты несокрушимости".

Шмыгаль отметил, что для того, чтобы остановить российский террор нужно иметь возможность наносить удары и уничтожать то, откуда запускаются ракеты.

"Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", - резюмировал Шмыгаль.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Массированный обстрел Украины 26 августа - что известно о ситуации в энергетике

Напомним, как ранее сообщал Главред, целью российского ракетно-дронового удара по Украине 26 августа стали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, ситуация в энергетике остается сложной.

В Луцке в результате утренней атаки был поврежден жилой дом, пострадал один человек, сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

Также российские оккупанты массово атаковали Днепропетровскую область, где взрывы прогремели в двух районах области. В результате атаки один человек погиб, сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

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