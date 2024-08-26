Есть попадания и погибший: в ОВА раскрыли последствия атаки на Днепропетровщине

Утром 26 августа российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область. Взрывы прогремели в двух районах области. В результате вражеского удара погиб человек. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы прогремели в Днепровском и Криворожском районах", - рассказал Лысак.
По его словам, без последствий вражеская массированная атака не обошлась. На Днепропетровщине погиб мужчина.
"Предварительно, есть один погибший, 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме. Информацию уточняем", - добавил Лысак.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что из-под завалов дачного дома в Днепровском районе достали мужчину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
"Всего там, по предварительным данным, повреждены с десяток домов. 2 - разрушены. Изуродована хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили", - отметил он.
Кто такой Сергей Лысак?
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.
Масштабная атака РФ по Украине 26 августа - что известно
Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.
Впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели во многих областях Украины.
Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов. В некоторых районах столицы пропал свет.
Из-за массированной атаки дронами и ракетами по Украине возникли серьезные проблемы со светом в нескольких городах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Такая же ситуация - в Одессе и Кривом Роге.
Укрэнерго ввело экстренные отключения света по всей Украине.
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