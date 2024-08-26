Россияне атаковали промышленный объект на Полтавщине: пострадали люди

В результате вражеского удара по Полтавщине травмировались пять человек, сообщил глава ОГА.

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РФ ударила по промышленному объекту Полтавщины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Утром 26 августа российские войска нанесли удар по Полтавской области. Враг попал в промышленный объект. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Филипп Пронин.

"Травмированы пять человек", - отметил он.

Глава ОГА не уточнил, какой именно объект пострадал и в каком районе. Он также призвал жителей области соблюдать меры безопасности на фоне масштабной воздушной атаки России по Украине.

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"Не игнорируйте воздушную тревогу. Находитесь в укрытиях до отбоя!" - подчеркнул он.

Масштабная атака по Украине 26 августа - что известно

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Также впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове, в Одесской, Запорожской, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. В 08:34 в Киеве прозвучала повторная серия взрывов, в некоторых районах столицы пропал свет.

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