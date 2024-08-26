РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

Российская воздушная атака 26 августа на Украину является одной из самых масштабных за время войны, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Как подчеркнул он в эфире Radio NV, враг целился по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить Украину в блэкаут.
"По масштабам (эта атака, - ред.) будет среди ТОП-3 за эту полномасштабную российско-украинскую войну, кажется, что это уже доказанный факт", — отметил эксперт.
При этом он также обратил внимание на том, что враг действует рационально, не учитывая праздники или символические даты:
"Враг попал по нам именно в тот момент, когда имел соответствующее количество ресурсов, а также разведывательной информации о размещении наших военных объектов, а также объектов энергетической инфраструктуры. Конечно, мы должны понимать, что враг и дальше будет пытаться трансформировать свое преимущество в этой компоненте в какие-то достижения. А значит впереди нас ждет тяжелая зима", - добавил Селезнев.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.
Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.
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