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РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

Алексей Тесля
26 августа 2024, 13:43
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Враг действует рационально, не учитывая праздники или символические даты, подчеркнул Владислав Селезнев.
Дроны, Владислав Селезнев, ракета
Владислав Селезнев прокомментировал воздушный удар РФ / Telegram, УНИАН, минобороны РФ

Российская воздушная атака 26 августа на Украину является одной из самых масштабных за время войны, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, враг целился по объектам энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить Украину в блэкаут.

"По масштабам (эта атака, - ред.) будет среди ТОП-3 за эту полномасштабную российско-украинскую войну, кажется, что это уже доказанный факт", — отметил эксперт.

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При этом он также обратил внимание на том, что враг действует рационально, не учитывая праздники или символические даты:

"Враг попал по нам именно в тот момент, когда имел соответствующее количество ресурсов, а также разведывательной информации о размещении наших военных объектов, а также объектов энергетической инфраструктуры. Конечно, мы должны понимать, что враг и дальше будет пытаться трансформировать свое преимущество в этой компоненте в какие-то достижения. А значит впереди нас ждет тяжелая зима", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, после массированный удар РФ во многих городах Украины отключения водоснабжения. РФ атаковала ракетами и дронами инфраструктурные и энергетические объекты в Украине.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

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