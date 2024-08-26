Пропагандисты запаниковали: в США объяснили, как арест Дурова повлияет на армию РФ

В Институте изучения войны отметили, что из-за ареста Павла Дурова, российские войска будут вынуждены отказываться от использования Telegram.

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В США объяснили, как арест Дурова повлияет на ход войны в Украине / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российские оккупанты активно используют Telegram для координации операций в Украине, поэтому арест Павла Дурова и неопределенное будущее соцсети вызвали беспокойство среди российских пропагандистов и военных аналитиков. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Военные блогеры и пропагандисты в России считают Telegram ключевой альтернативой официальной связи для оккупантов в Украине и подчеркивают необходимость создания официальной системы связи.

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Кроме того, в отчете говорится о том, что потенциальная потеря Telegram в России еще больше усложнит возможность российских милблогеров высказываться относительно свободно в условиях путинского режима. Российские ультранационалистические милблогеры и другие группы регулярно использовали Telegram для жалоб на ведение Россией войны в Украине, политику российского правительства и даже конкретных чиновников, не подвергаясь при этом прямой цензуре в Telegram.

"Переход российских милблогеров и других групп из Telegram в VK позволил бы Кремлю получить более прямой контроль над цензурой таких голосов на самой платформе, поскольку VK, хотя и основан Дуровым, сейчас возглавляет Владимир Кириенко, сын заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко", - указывают в Институте изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска имели значительные проблемы со связью на протяжении всей войны, и эти трудности, вероятно, стали одной из причин неудач в Курской области. Из-за этого оккупационные войска вынуждены были полагаться на незащищенные личные устройства.

"Внезапная неопределенность относительно дальнейшей способности Telegram работать в России и любые сбои в работе Telegram, вероятно, повлияют на российские передовые операции, а если они будут полностью заблокированы, ухудшат эти операции в ближайшей перспективе", - говорится в статье.

В ISW подчеркивают, что российские оккупанты постепенно начнут отказываться от использования Telegram для коммуникаций, даже если арест Дурова не повлияет на работу мессенджера.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Арест Павла Дурова - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции может привести к краху российской агентурной сети в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

СМИ сообщили, что Дурова задержали 24 августа на основании ордера, выданного французской уголовной полицией.

Тем временем украинские парламентарии рассматривают возможность запрета Telegram в Украине из-за его использования для распространения антиукраинских нарративов.

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