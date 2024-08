Пропагандисты запаниковали: в США объяснили, как арест Дурова повлияет на армию РФ

​

Российские оккупанты активно используют Telegram для координации операций в Украине, поэтому арест Павла Дурова и неопределенное будущее соцсети вызвали беспокойство среди российских пропагандистов и военных аналитиков. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Военные блогеры и пропагандисты в России считают Telegram ключевой альтернативой официальной связи для оккупантов в Украине и подчеркивают необходимость создания официальной системы связи.

Кроме того, в отчете говорится о том, что потенциальная потеря Telegram в России еще больше усложнит возможность российских милблогеров высказываться относительно свободно в условиях путинского режима. Российские ультранационалистические милблогеры и другие группы регулярно использовали Telegram для жалоб на ведение Россией войны в Украине, политику российского правительства и даже конкретных чиновников, не подвергаясь при этом прямой цензуре в Telegram.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска имели значительные проблемы со связью на протяжении всей войны, и эти трудности, вероятно, стали одной из причин неудач в Курской области. Из-за этого оккупационные войска вынуждены были полагаться на незащищенные личные устройства.

"Внезапная неопределенность относительно дальнейшей способности Telegram работать в России и любые сбои в работе Telegram, вероятно, повлияют на российские передовые операции, а если они будут полностью заблокированы, ухудшат эти операции в ближайшей перспективе", - говорится в статье.

В ISW подчеркивают, что российские оккупанты постепенно начнут отказываться от использования Telegram для коммуникаций, даже если арест Дурова не повлияет на работу мессенджера.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.