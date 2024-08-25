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Задержан Павел Дуров: в чем его обвиняют и почему он уехал из России

Юлия Закрепа
25 августа 2024, 12:11
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Почему у Дурова нет недвижимости и где в последнее время проживал один из основателей мессенджера Telegram.
Задержан Павел Дуров: в чем его обвиняют и почему он уехал из России
Какое гражданство у Дурова/ коллаж: Главред, фото: Instagram, Википедия

Какое гражданство у Дурова после того, как он выехал из страны-агрессора России - Главред собрал интересную информацию. Известно, что основатель известной социальной сети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров с 2017 года проживает в Дубае, а в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ.

Из открытых данных известно, что Павел Дуров одновременно является гражданином четырех стран - РФ, Сент-Китс и Невис (государство на Карибских островах), Франции и ОАЭ. Однако, сам Дуров заявил, что срок действия российского паспорта уже недействителен.

Почему Павел Дуров уехал из России

Известно, что 16 апреля Павел Дуров заявил о том, что 13 декабря 2013 года ФСБ России требовала от руководства сети передать личную информацию организаторов групп "Евромайдана", на что он ответил отказом, пишет Википедия. В декабре же состоялась сделка о продаже доли в компании.

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По его словам, юрисдикция России не распространяется на украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте". Также Дуров отметил, что распространение данных украинских пользователей было бы не только нарушением закона, но и преступлением перед миллионами пользователей из Украины.

22 апреля 2014 года стало известно, что Павел Дуров выехал за границу и не собирается возвращаться в Россию, из-за невозможности вести нормальный Интернет-бизнес в этой стране.

Кто такой Павел Дуров?

Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Зачем арестовали Дурова

Вчера, 24 августа, стало известно, что во Франции задержали известного программиста Павла Дурова. Как сообщают СМИ, задержание произошло из-за наличия французского ордера на розыск, которое было выдано Национальной дирекцией уголовной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Известно, что во Францию Дуров прибыл из Азербайджана - его имя было внесено в реестр разыскиваемых лиц.

Вероятно, задержание российского предпринимателя Дурова преследует ряд целей. Оно позволяет правоохранителям ударить по преступным группировкам, которые используют Telegram для совершения преступлений, а также оказать давление на европейские страны с целью усиления сотрудничества и борьбы с террористической деятельностью на платформе.

Французское правосудие считает, что отсутствие модерации и сотрудничества с правоохранительными органами, а также использование Telegram для номеров "одноразового" пользования и криптовалют делают Павла Дурова соучастником в наркотрафике, педокриминальных преступлениях и мошенничестве, передает издание TF1.

Сколько детей у Дурова

Программист Павел Дуров впервые приоткрыл завесу своей личной жизни. Он заявил, что он является биологическим отцом более ста детей по всему миру.

Программист рассказал, что 15 лет назад он впервые стал донором биологического материала по просьбе своего товарища, который не мог самостоятельно завести ребенка. С тех пор его материалом воспользовалось более 100 пар в 12 разных странах мира.

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