Павел Дуров назвал владельцев iPhone "цифровими рабами Apple"

Павел Дуров снова раскритиковал Apple / Reuters

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте", бизнесмен Павел Дуров отреагировал на материал The New York Times, в котором говорится о том, что компания Apple берёт участие в широкомасштабной слежке и цензуре по указанию властей КНР.

"Это печально, но не удивительно: крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе", – написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, Apple очень эффективно реализует свою "бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам" клиентам, которые заперты в рамках их экосистемы. "Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую себя так, словно меня отбросило назад в средневековье", – рассказал создатель Telegram.

Дуров добавил, что дисплеи iPhone с частотой обновления 60 Гц не могут конкурировать с аналогичным параметром в 120 герц, который используется в некоторых устройствах на Android. Худшее же заключается в том, что устройства от Apple превращают пользователей в цифровых рабов.

Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store, а для создания резервных копий можно использовать только iCloud от Apple, – отметил Дуров.

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Дуров не удивлён тому, что "тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая" – благодаря Apple она теперь "имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone", заключил Дуров.

В конце ноября 2020 года Павел Дуров поделился мнением об iPhone 12 Pro и заявил, что "за 9 лет после смерти Стива Джобса Apple так и не смогла придумать ничего нового и существует за счёт технологий и репутации, которые были получены без значимых инноваций". Само же устройство он охарактеризовал "неуклюжей железякой", которая выглядит как негабаритный iPhone 5 с торчащими из разных сторон камерами.