УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Павел Дуров назвал владельцев iPhone "цифровими рабами Apple"

19 мая 2021, 20:00
Прослушать новость
Остановить

Основатель Telegram раскритиковал продукты Apple в ответ на материал о том, что компания берёт участие в слежке и цензуре по указанию властей КНР.

Apple
Павел Дуров снова раскритиковал Apple / Reuters

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте", бизнесмен Павел Дуров отреагировал на материал The New York Times, в котором говорится о том, что компания Apple берёт участие в широкомасштабной слежке и цензуре по указанию властей КНР.

"Это печально, но не удивительно: крупные технологические компании часто предпочитают прибыль свободе", – написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, Apple очень эффективно реализует свою "бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам" клиентам, которые заперты в рамках их экосистемы. "Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую себя так, словно меня отбросило назад в средневековье", – рассказал создатель Telegram.

Дуров добавил, что дисплеи iPhone с частотой обновления 60 Гц не могут конкурировать с аналогичным параметром в 120 герц, который используется в некоторых устройствах на Android. Худшее же заключается в том, что устройства от Apple превращают пользователей в цифровых рабов.

Вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет установить через App Store, а для создания резервных копий можно использовать только iCloud от Apple, – отметил Дуров.

Читайте также"Создавайте вещи, а не потребляйте их": Павел Дуров раскритиковал современный уклад жизни

Дуров не удивлён тому, что "тоталитарный подход Apple так ценится Коммунистической партией Китая" – благодаря Apple она теперь "имеет полный контроль над приложениями и данными всех своих граждан, которые полагаются на iPhone", заключил Дуров.

В конце ноября 2020 года Павел Дуров поделился мнением об iPhone 12 Pro и заявил, что "за 9 лет после смерти Стива Джобса Apple так и не смогла придумать ничего нового и существует за счёт технологий и репутации, которые были получены без значимых инноваций". Само же устройство он охарактеризовал "неуклюжей железякой", которая выглядит как негабаритный iPhone 5 с торчащими из разных сторон камерами.

Apple iPhone Telegram Павел Дуров
Сейчас вы просматриваете новость «Павел Дуров назвал владельцев iPhone "цифровими рабами Apple"». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съестьНазваны консервы, которые нельзя просто открыть и съесть "Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде Звезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фотоЗвезда Папика Даша Петрожицкая удивительно сменила образ - яркие фото Слабость Кремля становится все более заметнойСлабость Кремля становится все более заметной Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничемЧто будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем

Последние новости

20:24
Василий Вирастюк отреагировал на признание его нардепом
20:15
Арестович раскрыл детали договоренностей по Донбассу Видео
20:02
В Сети мошенники нагло "разводят" участников ВНО-2021
20:00
Павел Дуров назвал владельцев iPhone "цифровими рабами Apple"
19:48
Гороскоп на завтра 20 мая 2021 всех знаков Зодиака: денежный влив и любовный запрет Видео
Реклама
19:35
Ученые сделали новое открытие и выяснили, как долго держится иммунитет к COVID-19 Видео
19:27
Дочь российской телезвезды Даны Борисовой в туалете порезала вены
19:24
Конфликт Кличко и Зеленского: чего ждать дальше мнение
19:19
The Last of Us: Part II получила бесплатное обновление для PS5 Видео
18:53
В парламенте одобрили кандидатуру главного налоговика на два поста в Кабмине Видео
18:50
В Германии сделали заявление об отказе США от санкций по Северному потоку-2 Видео
18:32
Новые правила назначения субсидий: разрешили иметь депозит и дом Видео
18:20
Во Львове школьница из-за запрета сиганула из окна и сломала позвоночник – СМИ
18:10
Автор учебника по украинскому языку рассказал, как ссылка на порносайт оказалась в книге Видео
17:59
Исландия пропускает Евровидение - в участника обнаружили коронавирус
17:50
"Один маленький шаг для человека": состоялся долгожданный релиз Elite Dangerous: Odyssey Видео
17:40
Политолог рассказал, как ускорить рост национальной экономики
17:37
Новая жеребьевка: стало известно, когда выступает Go-A в финале Евровидения Видео
17:28
Политолог раскритиковал увеличение налогов и ренты для крупного бизнеса
17:22
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
Реклама
17:11
"Золотая" гречка: в Украине рекордно выросли цены на крупы Видео
16:52
Надя Дорофеева рассказала о "святой свекрови" и шутках о хозяйстве
16:41
Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали возможное место и время Видео
16:36
В Кремле раскрыли планы на переговоры Путина и Байдена, объяснив слова об "убийце" Видео
16:34
Комитет Рады принял решение о назначении Ляшко главой Минздрава Видео
16:23
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
16:20
Цифровые двойники на связи ‒ Google показала видеочат нового поколения Видео
16:19
Кабмин отдал цены на газ в Украине на откуп бизнесу: каких тарифов ожидать Видео
16:08
Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать
16:03
Самый простой в мире завтрак: как готовить чиа пудинг
15:52
Умерла Татьяна Проценко - биография, фильмы и тяжелая болезнь актрисы
15:35
В Украине во время пандемии COVID-19 усилилось давление на бизнес – эксперт
15:22
Windows 10X всё ‒ Microsoft официально похоронила облегченную версию "десятки" Видео
15:21
Позитиву 32 года - самые популярные песни и необычные поздравления от друзей Видео
15:19
У Путина сделали заявление по отказу США от санкций против Северного потока-2
14:44
В магазине PlayStation стартовала распродажа ретро-игр и их ремастеров Видео
14:42
У украинцев появилась возможность попасть в ЕС: детали Видео
14:30
Евровидение 2021 - когда и где смотреть второй полуфинал
14:27
Шмыгаль внес в Раду два представления по перестановкам в Кабмине: названы фамилии Видео
13:59
"Метинвест" отчитался, что обеспечивает работой 80 тысяч сотрудников
Реклама
13:46
Учебник украинского языка для 10 классов "отправляет" на порносайт
13:44
Участница второго полуфинала раскрыла детали выступления на Евровидении 2021 Видео
13:43
В Беларуси разбился "дефицитный" военный самолет: подробности трагедии и имена жертв
13:42
Объем стали, произведенной "Метинвестом", соизмерили с десятками тысяч Эйфелевых башен
13:40
Не Days Gone единым – лучшие игры про байкеров на ПК Видео
13:28
Ученые назвали распорядок дня, который вызывает депрессию Видео
13:02
Польша собралась вакцинировать украинских заробитчан еще на границе Видео
12:42
Присяга депутата с якобы паспортом России в Раде прошла со скандалом Видео
12:30
Тина Кароль с сыном трогательно поддержали Go-A на Евровидении Видео
12:24
Появились хорошие новости для ПК-геймеров на фоне роста цен на компьютерное железо Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять