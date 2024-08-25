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"У России истерика": в СНБО объяснили последствия ареста Дурова - что будет с Telegram

Юрий Берендий
25 августа 2024, 14:01
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Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что арест Павла Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" во время Второй мировой войны.
'У России истерика': в СНБО объяснили последствия ареста Дурова - что будет с Telegram
Арест Павла Дурова - СНБО объяснили последствия для России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Задержание основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова во Франции может обвалить всю агентурную сеть РФ в Европе и стать серьезной проблемой для Москвы. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По его словам, возможно, Дуров пытался встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад, но получил отказ.

"Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада"", - указывает он.

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Коваленко отмечает, что ситуация с Дуровым является провалом для Москвы, за который несет ответственность все окружение Путина, включая Вайно и Патрушева.

Telegram является самым популярным мессенджером в Украине, имеет 300 миллионов пользователей в Индии, и вскоре станет номером один в Южной и Латинской Америке.

"Арест Дурова можно сравнить со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны. Telegram - единственный мессенджер, который активно использует российская армия", - отмечает Коваленко.

Кроме того, Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с французской полицией в борьбе с наркоторговлей. По данным ЦПИ, в ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе.

"Тяжелые времена ждут Главное управление Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности. Также благодаря кейсу Дурова может обвалиться вся агентурная сеть РФ в Европе", - резюмировал Коваленко.

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Арест Павла Дурова - что известно об угрозе блокировки Telegram в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 августа стало известно, что во Франции задержали известного программиста Павла Дурова. Согласно сообщениям СМИ, это произошло на основании французского ордера, выданного Национальной дирекцией уголовной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана и был включен в реестр разыскиваемых лиц.

На третьем году войны с Россией украинские парламентарии рассматривают возможность запрета мессенджера Telegram в Украине из-за его использования для распространения антиукраинских нарративов.

28 апреля Telegram заблокировал чат-боты СБУ, ГУР и Министерства цифровой трансформации, которые использовали для сбора информации о российских войсках. Впоследствии эти чат-боты были разблокированы, что позволило украинским спецслужбам снова получать данные об оккупантах, как сообщает Reuters.

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СНБО война в Украине Павел Дуров
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