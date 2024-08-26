Россияне продвинулись вблизи шести населенных пунктов на Донеччине: детали DeepState

По данным DeepState, российские оккупационные войска за сутки смогли продвинуться вблизи шести населенных пунктов в Донецкой области.

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ВС РФ продвинулись в трех населенных пунктах вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты могли продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговая группа DeepState.

По данным аналитиков, российские оккупационные силы смогли продвинуться на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях вблизи шести населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном", - говорится в сообщении. видео дня

Стоит отметить, что населенный пункт Новоторецкое находится на Покровском направлении, а Михайловка - на Кураховском. Яснобродовка также относится к Покровскому направлению, а Константиновка - к Кураховскому. Город Новогродовка расположен на Покровском направлении, а село Железное - на Торецком.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское командование перебрасывает военные подразделения в Курскую область с менее приоритетных участков фронта. На Курщине заметили подразделения, которые ранее действовали на Харьковском и Северском направлениях, а также в районе Часового Яра. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Из-за того, что армия России продолжает наступление в сторону Покровска, жители города имеют неделю-две для эвакуации. Местные власти призывают людей выезжать как можно быстрее, о чем сообщил начальник Покровской МВА Сергей Добряк. Он отметил, что темпы эвакуации возросли, и сейчас ежедневно город покидают 500-600 человек.

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные. Они заблокированы уже несколько месяцев. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

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