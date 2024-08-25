Россияне заблокированы уже несколько месяцев: известно, какая ситуация в Волчанске

На заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками.

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Какая ситуация в Волчанске / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

На агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области остаются российские военные. Они заблокированы уже несколько месяцев. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

"Для выполнения задач логистики они (оккупанты, - ред.) используют беспилотники. В частности, так происходит на заблокированном участке в районе Волчанска, то есть на агрегатном заводе", - подчеркнул спикер.

По его словам, на заводе уже несколько месяцев находится российское подразделение, но они заблокированы украинскими войсками.

видео дня

"В самом начале там было около 40 военнослужащих. Они там несут потери. Есть у них и погибшие, и раненые. Есть раненые лежачие, есть раненые те, которые могут способны вести бой. Определенное количество их там остается, точную цифру я не могу сказать по определенным соображениям", - добавил Саранцев.

Что известно о Волчанске / Инфографика: Главред

Волчанский агрегатный завод - что о нем известно Волчанский агрегатный завод - промышленное предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Завод являлся градообразующим предприятием города. По состоянию на начало 2013 года завод был одним из крупнейших действующих машиностроительных предприятий Харьковской области. В 2013 году завод освоил производство главных цилиндров выключения сцепления для грузовых автомашин МАЗ и КамАЗ и в январе 2014 года начал их поставки ОАО "КамАЗ" (Казань) и РУП "МТЗ". 4 декабря 2013 года завод получил право на экспорт продукции военного назначения. В марте 2014 года Волчанский агрегатный завод и ГП "Антонов" завершили совместную разработку электромагнитного тормоза ЭМТ-1 для самолета Ан-178.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины провели успешную контрнаступательную операцию на Харьковщине. В ходе боев бойцы 3 штурмовой бригады смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ.

Заместитель командира 3-й Штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что это наступление не связано с наступлением ВСУ на Курск.

В сети также появилось видео, на котором зафиксированы первые кадры из наступления, которое проходит "в полном разгаре".

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