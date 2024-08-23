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ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области: Зеленский заинтриговал заявлением

Руслана Заклинская
23 августа 2024, 21:33
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Украинские воины постепенно вытесняют российских оккупантов с Харьковщины, поэтому врагу не удастся покорить Украину, заявил президент.
ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области: Зеленский заинтриговал заявлением
Украинские защитники вытесняют россиян из Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр им. короля Даниила, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Украинские защитники постепенно вытесняют российскую армию с Харьковщины. Оккупанты не смогут покорить ни Харьков, ни всю Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Я говорил с Главкомом Сырским, в частности относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня был долгий и результативный день для государства. Зеленский также поздравил граждан с Днем флага.

видео дня

"Горжусь всеми, кто делает наши сине-желтые цвета такими сильными и достойными. Горжусь всеми нашими людьми, которые защищают государство, защищают нашу независимость. Это отражение именно таких наших людей - уважение мира к Украине и тот факт, что украинские флаги можно увидеть во всех ведущих столицах демократического мира", - подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский поздравил Харьков по случаю Дня города, подчеркивая героичность этого города, который продолжает сопротивляться российским оккупантам. Он отметил, что с мая украинским силам удалось отбить попытку России захватить Харьков и Харьковскую область. Сломать Харьковскую область у врага не получилось.

Президент также провел несколько совещаний с международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами. Он отметил важность своевременной поставки оружия и техники, поскольку фронт нуждается в реальной помощи, а не в обещаниях.

"Своевременные поставки - это поставки ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Делаем все, чтобы ускорить поставки", - добавил он.

Наступление России на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ могут перекрыть сухопутный коридор в Крым. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук уверяет, что сухопутный коридор россиян в оккупированный Крым находится в зоне поражения украинских сил.

Также 23 августа, в День флага Украины, военнослужащие 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ провели успешную операцию в небе над оккупированными Олешками. С помощью дрона они установили украинский флаг в центре города, послав оккупантам четкий сигнал о том, что Украина всегда возвращается на свою землю.

Кроме этого, по состоянию на вечер 23 августа самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях, где враг провел более трети всех атак. Всего за сутки оккупанты 79 раз пытались штурмовать позиции украинских войск.

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