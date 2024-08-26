Удар РФ ракетой по Краматорску: погиб работавший на Reuters британец Райан Эванс

Райан Эванс - бывший британский военный, консультировал журналистов по безопасности во всем мире.

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В Краматорске погиб Райан Эванс / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko, скриншот

В результате удара страны-агрессора РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске Донецкой области погиб британец Райан Эванс, который работал на информационное агентство Reuters.

Как говорится в сообщении Reuters, гражданин Великобритании, советник по вопросам безопасности Райан Эванс был одним из шести сотрудников Reuters, которые находились в отеле "Сапфир" в Краматорске во время российского удара.

В результате атаки РФ двое журналистов получили ранения. Еще трем медийщикам, которые находились в отеле во время удара, ничего не угрожает.

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"Мы срочно ищем больше информации о нападении, в том числе сотрудничая с властями Краматорска, и мы поддерживаем наших коллег и их семьи", - говорится в опубликованном заявлении Reuters.

Что известно о Райане Эвансе

Райан Эванс - бывший британский военный, работал с агентством Reuters с 2022 года и консультировал его журналистов по безопасности во всем мире, в частности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже.

Британец Райан Эванс погиб на Донбассе в результате российского рактеного удара в возрасте 38 лет.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Удар РФ по гостинице в Краматорске

В ночь на воскресенье, 25 августа, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

Целью российской атаки в Краматорске был жилой квартал, в эпицентре которого находился отель, удар, вероятно, нанесен "Искандером", начато досудебное расследование, сообщили в Офисе генпрокурора Украины. Отмечается, что в эпицентре вражеской атаки повреждено здание гостиницы и жилые дома.

Как уточнил мэр города Александр Гончаренко, в результате ракетного удара РФ по Краматорску 6 человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода. В некоторых районах столицы пропал свет, есть проблемы с мобильной связью и интернетом. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось ранее, из-за обстрела энергосистемы Украины по всей стране ввели экстренные отключения света. Во многих городах Украины после взрывов начались перебои со светом, а также проблемы с водоснабжением.

/ Инфографика: Главред

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