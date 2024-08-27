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Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

Анна Косик
27 августа 2024, 16:32
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Первые штурмовые подразделения российских оккупантов вышли к железнодорожной станции в Новогродовке.
Коваленко, ВГУ
Ситуация на Покровском направлении обостряется / Коллаж: Главред, фото: 4 БРОП "Рубеж", скрин с видео

Военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что войскам страны-агрессора России на Покровском направлении удалось продвинуться на крайний рубеж, где можно остановить противника - железную дорогу в Новогродовке.

Как он сообщает в Telegram, следующим этапом продвижения противника могут стать терриконы шахты "Новогродовская", по которым до Покровска всего 10 километров по прямой.

"Тем временем, город, который мог бы держать оборону несколько месяцев, видимо, будет полностью взят под контроль РОВ в течение следующих суток", - прогнозирует Коваленко.

видео дня

Первые штурмовые действия в окрестностях Новогродовки начались 21 августа. Углубление по "железной дороге" за неполную неделю у оккупантов составило 3 с половиной километра.

Военный обозреватель утверждает, что штурмовые действия в районе железной дороги врагу всегда давались трудно, ведь эту искусственную преграду можно сравнить с рекой или водоемом. Но не в этот раз.

"Дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные специалисты РОВ, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема другого характера, о которой все громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав. Главное - прислушиваться. Однако потеря Новогродовки в нынешних реалиях - это не вариативность, а неизбежный факт", - подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Недавно аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвигаются на Покровском направлении. Враг захватил поселок Птичье. Также противник продвинулся возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

Накануне президент Зеленский рассказал, что украинские военные продолжают держать оборону на Покровском направлении. Ситуация там одна из самых сложных. Поэтому на Ставке было принято решение об отправке туда дополнительных сил.

Напомним, российские оккупанты активно давят на позиции украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны пытаются не допустить дальнейшего продвижения врага, однако, иногда вынуждены отступать, чтобы не попасть в оперативное окружение.

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