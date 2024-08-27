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Не Курском единственным: ВСУ прорываются в Белгородской области – росСМИ

Даяна Швец
27 августа 2024, 11:07
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В российских военных пабликах началась паника из-за якобы нового прорыва ВСУ, но уже не в Курской, а в Бегородской области.
ВСУ, Белгородская область
Россми пишут о новом прорыве ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, скриншот YouTube

Курская операция - далеко не последний сюрприз, который приготовил Киев для оккупантов.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что примерно с 8 утра идет бой ВСУ с российскими пограничниками у села Нехотеевки Белгородской области.

По словам z-военкоров, большое подразделение украинских военных при поддержке бронемашин и другой техники пытаются прорваться через границу. Сейчас вроде бы идет бой.

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Также белгородский губернатор закрыл въезд в село Вязовое Краснояружского района "из-за сложной оперативной обстановки".

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

По данным россми, ВСУ в составе около 500 человек пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП "Шебекино" Белгородской области. Об этом сообщает также телеграм-канал Mash.

"По данным СМИ, у Нехотеевки идёт бой — там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции у госграницы и попытались её пройти — начался бой. В это же время около 300 солдат ВСУ пошли на пропускной пункт "Шебекино". Сейчас там идёт бой" , - собщает Mash.

К слову, сегодня — ровно три недели с момента вторжения украинских солдат в Курскую область.

Курская операция ВСУ - последние новости

Недавно российский диктатор снова вызвал "на ковер" губернаторов Курской, Белгородской и Брянской областей. Так Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией". Путину сразу же начали докладывать, мол, Курская АЭС "на контроле", станция якобы работает в "штатном режиме", а ВСУ тихо "выбивают" на территорию Украины.

Перед визитом главы МАГАТЭ, Путин обвинил ВСУ в попытке удара по Курской АЭС. В СНБОУ подчеркнули, что цель обвинений ВСУ в попытке атаковать Курскую АЭС заключается в том, чтобы показать миру якобы ядерную провокацию со стороны Украины.

К слову, как результат успешных действий Вооруженных сил Украины в Курской области, около трех тысяч российских солдат рискуют оказаться в окружении из-за подрыва трех мостов через реку Сейм. Как сообщает The Wall Street Journal, войска РФ в этом районе остались без линий снабжения.

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