'Котел закроется': тысячи россиян попали в окружение в Курской области – WSJ

Россияне отрезаны от линий снабжения в районе Сейма, пишут журналисты WSJ.

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ВСУ выбивают россиян из Курской области / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

В результате успешных действий Вооруженных сил Украины в Курской области, около трех тысяч российских солдат могут попасть в окружение после подрыва трех мостов через реку Сейм.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, войска РФ отрезаны от линий снабжения в районе Сейма.

"Теперь, когда мы взорвали три их моста, это лишь вопрос времени, когда этот котел для них закроется", — пояснил командир разведывательного подразделения 14-го полка с позывным "Хорват".

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Уточняется, что ВСУ взорвали мосты с помощью амеркианской системы Himars и БПЛА, а после этого россияне начали в "паническом режиме" возводить понтонные переправы, чтобы пересечь Сейм. Однако Силы обороны открыли по ним артиллерийский огонь, рассказали WSJ военные 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Кроме того, россияне перебрасывают в Курскую область военных, которых только могут найти. Теперь в их число входят и морские пехотинцы из Черноморского флота России.

Однако украинские военные говорят, что это вряд ли поможет российским силам, отрезанным от линий снабжения в районе реки Сейм.

Как уточняет отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан, Украина в Курской области расширяет зону своего вторжения, а не стремится к более глубокому наступлению, которое было бы легче отрезать.

"Они удерживают более защищенную территорию, которая находится ближе к Украине и которую легче поддерживать", — сказал Райан.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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Ранее появился прогноз о том, что ВСУ могут пойти к Курской АЭС. Для РФ в Глушковском районе выходом из положения может быть только наведение понтонных переправ, считает Александр Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.

Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.

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