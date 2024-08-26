РФ хочет деблокировать завод в Волчанске: в ВСУ раскрыли цели врага на Харьковщине

Вблизи Волчанска россияне пытаются возобновить штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения, рассказали в ОТГ "Харьков".

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Враг планирует возобновить штурмы на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 48 ОАБр

На Харьковском направлении ситуация остается сложной, поскольку враг штурмует позиции украинских защитников. В то же время ВСУ успешно отражают атаки оккупантов, проводят контратаки и принимают меры для укрепления обороны. Об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое российские войска перегруппировывают штурмовые группы 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, эвакуируют ликвидированных солдат и обеспечивают логистику. Вблизи Лукьянцев противник пытается восстановить боеспособность, чтобы продолжить штурмовые действия.

В районе Старицы и Огирцевого российские силы проводят инженерное оборудование защитных сооружений на позициях 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии и обустраивают стартовые позиции для БПЛА в лесном массиве.

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В Волчанске оккупанты используют беспилотники для воздушной разведки, наращивают систему связи и готовятся к восстановлению штурмовых действий. Их основные цели - восстановление утраченных позиций, деблокирование Агрегатного завода и расширение зоны контроля.

"За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 2 авиаудара с использованием 1 КАБа и 2-х неуправляемых авиационных ракет. Также нанесли 48 ударов дронами-камикадзе и 341 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска", - рассказали военные.

Силы обороны Украины активно противодействуют врагу, нанося значительные потери в живой силе, вооружении и технике. За минувшие сутки враг потерял 93 оккупанта. Также уничтожено и повреждено 77 единиц вооружения и военной техники:

2 танка,

2 боевые бронированные машины,

12 артиллерийских систем,

9 автомобилей,

6 единиц специальной техники,

46 БПЛА.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 46 укрытий для вражеских войск и 3 места хранения боекомплекта РФ.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация в Харьковской области - главное

Напомним, россияне отвели часть войск с Харьковского на Курское направление, рассказал Виталий Саранцев. Оккупанты продолжают окапываться на севере Харьковщины, однако их активность снизилась.

В то же время ВСУ постепенно вытесняют оккупантов из Харьковской области, сказал президент Владимир Зеленский. Враг не сможет захватить ни Харьков, ни Украину.

Представитель ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что украинские войска сдерживают наступление врага и имеют положительные результаты. Ожидаются хорошие новости, несмотря на активность россиян на этих направлениях.

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