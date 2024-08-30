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Наступление РФ на Покровск: оккупанты проводят две операции для окружения ВСУ

Анна Ярославская
30 августа 2024, 07:28
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Армия РФ осуществляет две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытается окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.
Покровск, карта ISW
Россияне снова пытаются окружить украинские позиции на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, understandingwar.org

Российская оккупационная армия проводит две тактические операции перед тем, как начать интенсивные наступательные действия на город Покровск в Донецкой области.

Как сообщают аналитики Институт изучения войны, первая тактическая операция проводится вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.

Вторая тактическая операция - вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленная на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 29 августа, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), к юго-западу от Гродовки возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

В последние дни ISW наблюдала российские успехи в этих районах.

Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.

Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.

Карта боев на Покровском направлении
Карта боев на Покровском направлении / understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что происходит на Покровском направлении - последние новости

Военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские защитники продолжают удерживать оборону. В городе Покровск Донецкой области продолжается эвакуация, закрываются отделения банков, а также вводятся ограничения на передвижение по городу. В ближайшие дни ситуация на Покровском направлении будет оставаться такой же тяжелой.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже на следующей неделе или через неделю увидим первые бои за город Покровск.

Покровск Инфографика
Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

По последним данным Deep State, у российской оккупационной армии есть успехи в Донецкой области - они продвинулись в районах шести населенных пунктов.

28 августа аналитики мониторингового канала Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулась на этом направлении.

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