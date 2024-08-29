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Ползучая оккупация: известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска

Мария Николишин
29 августа 2024, 16:08
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В ближайшие несколько дней ситуация на Покровском направлении будет оставаться такой же тяжелой. Но стабилизировать её помогут несколько факторов.
Ползучая оккупация: известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска
Что может стабилизировать фронт на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Украинские защитники продолжают удерживать оборону. В городе Покровск Донецкой области продолжается эвакуация, закрываются отделения банков, а также вводятся ограничения на передвижение по городу. В ближайшие дни ситуация на Покровском направлении будет оставаться такой же тяжелой. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ.

"За последние несколько дней ситуация на Покровском направлении, к сожалению, не изменилась. Она продолжает оставаться тяжелой. Это означает, что враг продвигается. Продвигается не быстро, но происходит так называемая ползучая оккупация. Где-то за 3-4 дня российские войска могут пройти около километра. Если так будет продолжаться и дальше, то через неделю-две, максимум три, они могут подойти вплотную к городу Покровск. Поэтому в городе идет частичная эвакуация, в первую очередь вывозят детей. Все желающие временно выезжают из города", - отметил он.

По его словам, в ближайшие несколько дней ситуация будет оставаться такой же тяжелой. Но стабилизировать её помогут несколько факторов.

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"Дальше все будет зависеть от того, смогут ли россияне поддерживать такую интенсивность наступательных действий. Это один из факторов. Другой - это, будут ли у нас задействованы резервы, о которых много говорится. Были заявления о том, что они готовы и очень скоро появятся на Покровском направлении. Если они будут вооружены согласно штатному расписанию, уже хорошо. А лучше - больше. В такой ситуации точно много не бывает", - добавляет военный аналитик.

Также, по словам Гетьмана, очень большую роль играют фортификационные сооружения.

"Представители военно-гражданских администраций соответствующих районов заявляют, что фортификации построены. Если так, то мы с боями отходим именно на те линии обороны, на которых, по логике, должны остановить продвижение россиян. Я лично не видел этих фортификаций, но, судя по официальным заявлениям администраций, они возведены довольно серьезно и обеспечены всем необходимым. То есть водой, едой, снарядами - для того, чтобы держать там оборону", - отметил спикер.

Ползучая оккупация: известно, что может стабилизировать фронт возле Покровска
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, военный эксперт Алексей Гетьман ранее говорил, что на Покровском направлении украинским войскам лучше отойти на более выгодные позиции.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщал, что армия РФ вышла на границу Гродовка - Новогродовка и повернула на юг - на Селидово.

Кроме того, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что уже на следующей неделе или через неделю увидим первые бои за город Покровск.

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