'Лучше отойти': аналитик о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении украинским войскам лучше отойти на более выгодные позиции. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.
"Под Покровском происходит то, что мы должны организованно отойти на позиции, на которых мы сможем держать оборону при таком бешеном давлении со стороны россиян", - сказал Гетьман.
По словам эксперта, Покровское направление - это лишь несколько процентов от всей линии фронте, но сейчас там происходит более половины боевых столкновений с противником.
"Поэтому есть смысл отходить ближе к Покровску. Местная администрация говорит, что там построены мощные фортификации. Скорее всего, там надо держать оборону и не пускать врага к Покровску и дальше", - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что украинским войскам лучше отойти на более выгодные позиции и там принять оборону, чем воевать в полностью разрушенном городе, где практически не осталось укреплений и важных точек.
Кроме того, аналитик сказал, что не стоит задерживаться в населенных пунктах, где осталось "10 домов, которые полностью разрушены".
"Там есть и водные преграды, и господствующие высоты, за которыми нам было бы проще держаться. Я думаю, что ближайшие дни покажут, что там и как происходит", - отметил эксперт.
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Напомним, ранее стало известно, что россияне продолжают продвижение на Покровском направлении, ситуация ухудшается.
Также ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что армия РФ вышла на границу Гродовка - Новогродовка и повернула на юг - на Селидово.
Стало известно, что оккупанты захватили село Константиновка на Покровском направлении после того, как оттуда отошли ВСУ.
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