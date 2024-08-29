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"Россияне лезут из всех щелей": военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском

Юлия Закрепа
29 августа 2024, 13:21
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Военный Евгений Иевлев сообщил, что российские оккупанты не строят оборону и постоянно продвигаются вперед.
'Россияне лезут из всех щелей': военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском
На Покровском направлении россияне пытаются прорвать оборону ВСУ / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Боец ВСУ с позывным Шейх Евгений Иевлев рассказал о ситуации на восточных участках фронта, в частности о Покровске и Торецке, где не прекращает давить враг.

"Ситуация сверхсложная, ситуация меняется в день трижды. Никаких ослаблений позиций, или уменьшение количества техники, или уменьшение количества личного состава не наблюдается. То есть уже месяц, полтора, два это постоянные штурмы, постоянное нашествие без никаких даже пауз на какие-то перегруппировки, ротации и так далее. Нельзя сказать, что у врага есть дефицит или БК, или личного состава. И я знаю, что это происходит как на нашем Торецком направлении, так и у собратьев на Покровском направлении, то есть ситуация действительно довольно сложная и причина этой сложности не одна, очень много способствует этому. И определенные географические свойства, на которые рассчитывали, что враг на них не сунется, не пойдет, к сожалению... То же самое, что говорить о локальных командирах наших: командиры взводов, командиры рот, их мнение немножко не оправдалось, и враг идет в навалу, лезут из всех щелей", - рассказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

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До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Военный также подчеркнул, что враг не строит оборону и постоянно продвигается вперед.

"Карта Deep State показывает, где находится враг, обустроить позиции можно когда у тебя линия фронта фиксируется больше, чем на каких-то две недели, три недели. А если посмотреть динамику, то каждый день у врага там есть какие-то определенные продвижения и каждый день копать новую окопную линию и обустраивать новые позиции, конечно, никто не будет. Но вы можете относительно Deep State представить и подумать о том, какое количество позиций мы готовили, которое занял враг. То есть там действительно есть позиции, которые были заготовлены нами. С точки зрения географических свойств и выхода на более выгодные рубежи, наверное, с точки зрения военной науки оно так и есть, но вы же посмотрите, с какой скоростью, какое количество населенных пунктов, к сожалению, отходит под оккупацию врага. Единственное, что мотивирует ребят, которые находятся с нами, это то, что хочется верить, что у командования есть какой-то план, и все это идет по плану нашего командования, потому что если нет, то ситуация довольно неприятная", - отметил военный.

'Россияне лезут из всех щелей': военный раскрыл критическую ситуацию под Покровском
Россияне наступают на Покровск / скриншот: deepstatemap

Наступление РФ на Покровск

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко раскрыл, как может развиваться наступление РФ на Покровск. Сейчас же в предельно неудобном и опасном положении могут оказаться наши подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны. Оккупанты развернули интенсивные штурмовые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Он отметил, что российское продвижение в направлении Покровска было бы неизбежным, независимо от количества украинских бригад, привлеченных к боевым действиям. Страшная ситуация с Бахмутом может повториться.

военный эксперт Игорь Романенко дал неутешительный сценарий наступления РФ на Покровск. На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевка, Птичье. Очередное мини-окружение наблюдается у населенного пункта Карловка, рядом с рекой Волчья.

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