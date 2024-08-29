Отвлекающий маневр ВСУ на Курщине провалился: в Forbes назвали причину

Наступление в Курской области не привело к передислокации некоторых российских сил из Донецка, пишет Forbes.

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Отвлекающий маневр ВСУ на Курщине провалился / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, карта ISW

Войска страны-агрессора России продолжают продвигаться на востоке, при этом у украинских военных не так много дополнительных войск для развертывания на Покровском фронте, ведь многие резервные бригады теперь участвуют в Курской операции. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

"Взяв Покровск, Россия могла бы ослабить украинскую оборону по всей восточной линии фронта - важнейшее предварительное условие для более широкого российского наступления, которое могло бы привести к полной оккупации Донецкой области", - говорится в статье.

Отмечается, что когда ВСУ вторглись в Курскую область, многие задавались вопросом, почему вместо этого эти войска не усилили Покровск. И одно из главных объяснений заключается в том, что вторжение должно было отвлечь российские войска с востока, ослабив давление на Покровск. В этом смысле вторжение в Курск могло быть отвлекающим маневром.

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"Если так, то оно провалилось", - пишет аналитик.

Наступление в Курской области не только не привело к передислокации некоторых российских сил из Донецка, но и усилило нехватку украинских сил в регионе.

Вместо того чтобы бросить свои лучшие войска в Курск, чтобы сдержать украинское наступление, Кремль собрал молодых и плохо обученных призывников. Эти подкрепления замедлили, но не остановили украинское вторжение. В то же время они позволили Кремлю сохранить свои восточные силы целыми и невредимыми.

"Результатом через три недели после вторжения Украины в Курск стало то, что российское наступление на востоке не только продолжается - оно набирает обороты. Украинские силы, обороняющие Покровск, уступают россиянам по численности примерно вдвое. Без помощи у них может не остаться другого выбора, кроме как сдать Покровск - и это может произойти вскоре", - добавляет аналитик.

Он также добавляет, что оптимальным вариантом будет, если Генштаб ВСУ найдет силы для укрепления линии под Покровском, и если эти силы обескровят российские бригады и полки до тех пор, пока они просто не смогут продолжать наступление. Это не невыполнимая задача, учитывая рекордные потери россиян на Покровском направлении, однако неизвестно, когда такие потери станут слишком высокими для российского командования.

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Операция в Курской области - что известно

Напомним, постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица заявил, что Силы обороны Украины начали военную операцию на территории Курской области с целью уменьшения угрозы наступления российских войск в направлении Сумщины.

Депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал о том, что операция Сил обороны Украины на Курщине стала триггером негативных для Кремля событий - насколько это весомый удар по кремлевскому режиму.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают продвигаться в Курской области. Они смогли захватить еще несколько населенных пунктов.

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