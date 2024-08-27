Удар по режиму Кремля: Гудков раскрыл сокрушительные последствия боев в Курской области

Военные события в Курской области оказывают давление на все российское общество.

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Как Кремль реагирует на бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В интервью Главреду бывший депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал о том, что операция Сил обороны Украины на Курщине стала триггером негативных для Кремля событий - насколько это весомый удар по кремлевскому режиму.

Гудков отметил, что Курскую область из-за войны покинули около 150 тысяч человек, еще примерно столько же выехали из Белгородской области. Грубо говоря, 300 тысяч человек - это люди, которые несут правду о том, что на самом деле происходит

"Конечно, у них нет таких трибун, как у Маргаритки Симоньян, но это такая информация, которая проникает во все ячейки общества. И вот сведения о том, что людей кинула администрация в Курской области, о бардаке, предательстве и гнилости режима, распространят 300 тысяч человек. Информация будет медленно проникать в общество и способствовать появлению другого понимания войны. Кому-то может понадобиться больше времени, чтобы понять все происходящее", - заявил эксперт.

Известно, что Россия - чемпион по VPN. Сейчас десятки миллионов россиян ищут способы, как обойти ограничения и узнать, что пишут в социальных сетях вместо того, чтобы смотреть рунет или чушь кремлевской пропаганды.

"Поэтому информация все равно проникает в общество. Не так быстро, как раньше, потому что определенные возможности, такие, как нормальный просмотр YouTube, все-таки утрачены", - добавил Гудков.

Кто такой Геннадий Гудков Геннадий Владимирович Гудков - российский предприниматель, политик, оппозиционер, полковник ФСБ России в отставке. Председатель Центрального комитета Народной партии Российской Федерации (2004-2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов (2001-2012), заместитель председателя комитета ГД по безопасности, пишет Википедия.

"Курская область - это, конечно, заноза в заднице Кремля. Причем очень хорошая заноза. Такая заноза может не представлять опасности для жизнедеятельности режима, но она лишает Кремль комфортного ощущения бытия. Она очень сильно усложняет власти жизнь. А ведь курская операция положительно повлияла на морально-психологическое состояние Украины и западной коалиции. Война в Украине снова в фокусе общественного внимания. Люди видят, что происходят новые события, и интересуются тем, что будет дальше", - пояснил Геннадий Гудков.

Он также поделился, что события в Курской области оказывают давление на российское общество. Пусть небольшая, но часть области взята Вооруженными силами Украины. Это все понимают, такое не скроешь.

"Украинские войска ведут успешные боевые действия, россияне попадают в окружение, в плен или погибают. Это война, которая вернулась в Россию. И вина за нее лежит на Путине, потому что Украина проводит курскую операцию, чтобы себя защитить. Действия Украины укладываются в логику войны - ВСУ нанесли контрудар и вошли в Курскую область. В адрес тех, кто удивляется, надо сказать следующее: а как вы хотели? Вы хотели 2,5 года проводить оккупацию Украины, "утюжить" народ и разрушать города, не дожидаясь ответных действий? Вот вам и пришел ответ", - добавил эксперт.

Он также отметил, что украинцы вынуждены были прибегнуть к таким действиям и это в России начинают понимать. Конечно, есть и те россияне, которые говорят, мол, у них война с 6 августа, а за предыдущие годы войны якобы не было. Но теперь они убегают внутрь России и говорят, что у них война.

"Возможно, сейчас, когда они выехали из своих родных и насиженных мест, расстались с добром и нажитым хозяйством, для них что-то прояснится. Причем им нужно понимать, что Россия в Курской области обязательно начнет бомбить все подряд. В частности, жилые дома и постройки. Возможно, людям уже некуда будет возвращаться. Мародеров там тоже много - были видео, как кадыровские воины под шумок грабили магазины", - рассказал Гудков.

В общем, люди из Курской области брошены. Все они разные: одна часть - это заложники, вторая поддерживала Путина, третья часть не одобряла действия кремлевского режима. Многие из них стали жертвами войны, вина за которую полностью лежит на Путине, считает эксперт.

Смотрите видео, в котором Гудков сделал прогноз о сроках мобилизации в России:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Напомним, что страна-агрессор Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине. В Forbes сообщили, что Кремль оставил свои самые боеспособные войска на Востоке Украины для продолжения наступательной операции, в частности на Покровском направлении.

РосСМИ сообщили, что ВСУ прорываются в Белгородской области. По словам z-военкоров, большое подразделение украинских военных при поддержке бронемашин и другой техники пытаются прорваться через границу. Сейчас вроде бы идет бой.

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