"Это превентивный удар": Зеленский - о страшных планах РФ, сорванных наступлением на Курск

Президент Украины рассказал, каких результатов уже удалось достичь благодаря мощному продвижению ВСУ в Курской области РФ.

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Зеленский назвал наступление на Курск превентивным ударом / Коллаж: Главред, фото: DeepState, ОП, 4 отдельная танковая бригада

Наступление украинских военных на Курском направлении стало превентивным ударом. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по случаю Дня Независимости Украины.

Он отметил, что у РФ действительно были планы по оккупации Сумской области и Сум. Именно наступление на Курск сорвало планы врага.

"Превентивный удар, и наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы. Кто-то сейчас говорит о буферной зоне, кто-то говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какого диалога? Этот кто-то это был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты", - сказал Зеленский. видео дня

Он не отрицает, что операция в Курской области является сложной. В то же время президент акцентирует внимание на том, что операция идет по плану и уже даже приносит свои плоды.

"Есть несколько результатов этой операции, но не все могу говорить. Прежде всего - это обменный фонд. Он пополняется, это позитив. Что касается всех целей операции, мы верим, что они будут достигнуты. Их больше, чем те, о которых я вам сказал публично", - добавил он.

Также Зеленский подчеркнул, что для Путина дороже оккупация украинских земель, чем защита собственных территорий и своего же населения.

" И я очень рад, что все о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории, и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво! Просто, кроме аплодисментов, нет никакой реакции. Просто браво! Его люди там говорят, они в шоке, что они верили в этого демона. Просто вы поймете, какое лицо он сейчас показывает своему обществу. Нашим ребятам надо держаться, они молодцы", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с подробностями от Зеленского о наступлении ВСУ на Курск:

Зеленский назвал наступление на Курск превентивным ударом / фото: скриншот

Наступление ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 19 августа, оценивая успехи защитников на территории страны-агрессора, подчеркнул, что ВСУ разрушили еще один миф о России операцией в Курской области - так называемые красные линии Москвы. Однако этого наступления не было бы, если бы Запад был смелее относительно разрешений бить вглубь России.

Ранее полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск". Он уверен, что РФ угрожать Украине "ядерной дубинкой", но до самого удара дело не дойдет.

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