ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы, вероятно, смогли избежать окружения на юго-востоке от Покровска, отойдя с позиций. Оккупанты также продвинулись на Торецком и Донецком направлениях.

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в восточной Белогоровке, передает в отчете ISW. Также оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах северо-восточного Часового Яра и к северо-западу от Клищеевки.

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 21 августа, показывают, что войска РФ продвигались в пределах запада Железного и центра Дружбы. Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на 1,2 километра в пределах Северного и до дороги Торецк-Нью-Йорк.

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

В Институте предположили, что недавнее продвижение россиян побудило украинцев отступить с ограниченных позиций к юго-востоку от Покровска, и российские силы, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птичье и продвинулись дальше к югу от населенного пункта, и ISW оценивает, что это подтверждает российские заявления о том, что оккупанты ранее захватили остальную часть восточного берега Карловского водохранилища. Однако недавнее продвижение россиян на юг и юго-запад от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) уравняло российский выступ к востоку и юго-востоку от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

Российские войска, вероятно, имели целью наступление на запад от Карловского водохранилища от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли достичь таких успехов вместе с их продвижением в направлении Новогродовки и Селидово со стороны к югу от трассы Т-0511.

Сообщается также, что российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.