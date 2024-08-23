ВСУ отступили с позиций под Покровском: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Известно, что российские войска недавно захватили Птичье и продвинулись дальше на юг от населенного пункта.

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Что происходит на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские силы, вероятно, смогли избежать окружения на юго-востоке от Покровска, отойдя с позиций. Оккупанты также продвинулись на Торецком и Донецком направлениях.

Российские войска недавно незначительно продвинулись на северском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в восточной Белогоровке, передает в отчете ISW. Также оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах северо-восточного Часового Яра и к северо-западу от Клищеевки.

Что происходит на фронте / карта: ISW

Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 21 августа, показывают, что войска РФ продвигались в пределах запада Железного и центра Дружбы. Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на 1,2 километра в пределах Северного и до дороги Торецк-Нью-Йорк.

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Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

В Институте предположили, что недавнее продвижение россиян побудило украинцев отступить с ограниченных позиций к юго-востоку от Покровска, и российские силы, вероятно, не смогли достичь своей очевидной цели - тактического окружения украинских сил в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 августа, показывают, что российские войска недавно захватили Птичье и продвинулись дальше к югу от населенного пункта, и ISW оценивает, что это подтверждает российские заявления о том, что оккупанты ранее захватили остальную часть восточного берега Карловского водохранилища. Однако недавнее продвижение россиян на юг и юго-запад от трассы Т-0511 (Очеретино-Гродовка) уравняло российский выступ к востоку и юго-востоку от Покровска вместо того, чтобы создать условия для тактического окружения украинских сил.

Российские войска, вероятно, имели целью наступление на запад от Карловского водохранилища от Яснобродовки и Карловки, чтобы окружить украинские силы к востоку от линии Гродовка-Новогродовка-Селидово, но не смогли достичь таких успехов вместе с их продвижением в направлении Новогродовки и Селидово со стороны к югу от трассы Т-0511.

Какова ситуация под Покровском / карта: ISW

Сообщается также, что российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что ситуация на Покровском направлении ухудшается. Военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что нужно стратегически менять всю ситуацию для начала путем нанесения войскам массового поражения.

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий объяснил отступления на Покровском направлении. Бои уже выходят на трассу Покровск-Карловка, в районе населенного пункта Николаевка. Массового перемещения военной техники на этом направлении не наблюдается.

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