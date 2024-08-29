ВСУ успешно отбили утраченные позиции в Донецкой области: в США раскрыли детали

В Институте изучения войны отмечают, что украинские военные смогли успешно продвинуться и восстановить позиции вблизи Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

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ВСУ восстановили ранее утраченные позиции в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины смогли восстановить утраченные позиции на Северском направлении на фоне российских наступательных операций в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики со ссылкой на геолокационные данные отмечают, что украинские военные недавно восстановили ранее утраченные позиции к юго-западу от Ивано-Дарьевки, расположенной к юго-востоку от Северска.

В то же время российские войска осуществляли атаки к западу от Северска в районе Верхнекаменского, а также к юго-востоку от Северска в районах Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного 27 и 28 августа.

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Институт изучения войны приводит слова командира российского батальона из 123-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой Луганской народной республики), который действует на Северском направлении. Он сообщил кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС 28 августа, что российские войска в этом районе сначала наносят артиллерийские и беспилотные удары по украинским позициям с высоты, а затем проводят наземные атаки небольшими группами пехоты.

Аналитики указывают на то, что российские войска 28 августа продолжили наступление в направлении Часового Яра, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Также, недавно российские силы продвинулись в пределах Торецка на фоне непрерывных наступательных действий в этом районе. Геолокационные снимки, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись в восточной части Торецка.

"Российские войска продолжали наступать вблизи Торецка; к востоку от Торецка вблизи Дружбы; к юго-востоку от Торецка вблизи Северного; и к югу от Торецка вблизи Нью-Йорка и Нелиповки", - резюмировали в Институте изучения войны.

Ситуация в Донецкой области / Фото: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Донетчине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия достигла успехов на Донбассе, продвинувшись в районах шести населенных пунктов, отмечают аналитики Deep State.

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что на Покровском направлении украинским войскам стоит отступить на более выгодные позиции. Хотя Покровское направление составляет лишь несколько процентов от всей линии фронта, сейчас там происходит более половины боевых столкновений.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что российская армия на Покровском направлении достигла линии Гродовка - Новогродовка и повернула на юг в сторону Селидово.

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