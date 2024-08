ВСУ успешно отбили утраченные позиции в Донецкой области: в США раскрыли детали

Силы обороны Украины смогли восстановить утраченные позиции на Северском направлении на фоне российских наступательных операций в Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики со ссылкой на геолокационные данные отмечают, что украинские военные недавно восстановили ранее утраченные позиции к юго-западу от Ивано-Дарьевки, расположенной к юго-востоку от Северска.

В то же время российские войска осуществляли атаки к западу от Северска в районе Верхнекаменского, а также к юго-востоку от Северска в районах Выемки, Ивано-Дарьевки и Спирного 27 и 28 августа.

Институт изучения войны приводит слова командира российского батальона из 123-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус так называемой Луганской народной республики), который действует на Северском направлении. Он сообщил кремлевскому пропагандистскому агентству ТАСС 28 августа, что российские войска в этом районе сначала наносят артиллерийские и беспилотные удары по украинским позициям с высоты, а затем проводят наземные атаки небольшими группами пехоты.

Аналитики указывают на то, что российские войска 28 августа продолжили наступление в направлении Часового Яра, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Также, недавно российские силы продвинулись в пределах Торецка на фоне непрерывных наступательных действий в этом районе. Геолокационные снимки, опубликованные 28 августа, показывают, что российские войска продвинулись в восточной части Торецка.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.