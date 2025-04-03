Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

Такого короткого промежутка времени может оказаться мало, чтобы добраться до правильного ответа. Только очень внимательным людям удастся сделать это.

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Где три различия между девушками/ jagranjosh

Уверены ли вы, что у вас острое зрение и чрезвычайно хорошая внимательность? Пришло время проверить свою наблюдательность в увлекательном испытании. Предлагаем вам разгадать загадку, которая поможет вам проверить, насколько внимательным человеком вы являетесь.

В следующей загадке вы увидите два почти идентичных рисунка девушки, которая сажает цветы, пишет jagranjosh. Но не стоит обманывать себя: между ними умело скрыты три небольших отличия.

Можете ли вы найти все три отличия всего за 19 секунд? Можете принять вызов и посмотреть, насколько острое ваше зрение и насколько внимательными вы являетесь.

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Придется спешить во время разгадывания загадки, ведь не так уж и просто будет отыскать все отличия, которые очень искусно спрятаны.

Но если постараться, то у вас точно получится справиться с заданием.

Где три отличия между девушками/ jagranjosh

Готовы ли вы проверить свою наблюдательность с помощью этой увлекательной головоломки? Тогда вперед, и не стоит останавливаться, даже если будет трудно. Мы уверены, что у вас получится найти правильный ответ.

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу. Там мы обозначили черным цветом детали, которые отличаются.

Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются 2 дедушки - надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду. Сложная загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 семьи - только настоящие "Шерлоки Холмсы" угадают за 27 секунд. Если вам удастся заметить несколько мелких различий, тогда вы попадаете в узкий круг очень умных людей.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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