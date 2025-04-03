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Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

Алёна Воронина
3 апреля 2025, 07:10
103
Такого короткого промежутка времени может оказаться мало, чтобы добраться до правильного ответа. Только очень внимательным людям удастся сделать это.
Загадка
Где три различия между девушками/ jagranjosh

Уверены ли вы, что у вас острое зрение и чрезвычайно хорошая внимательность? Пришло время проверить свою наблюдательность в увлекательном испытании. Предлагаем вам разгадать загадку, которая поможет вам проверить, насколько внимательным человеком вы являетесь.

В следующей загадке вы увидите два почти идентичных рисунка девушки, которая сажает цветы, пишет jagranjosh. Но не стоит обманывать себя: между ними умело скрыты три небольших отличия.

Можете ли вы найти все три отличия всего за 19 секунд? Можете принять вызов и посмотреть, насколько острое ваше зрение и насколько внимательными вы являетесь.

видео дня

Придется спешить во время разгадывания загадки, ведь не так уж и просто будет отыскать все отличия, которые очень искусно спрятаны.

Но если постараться, то у вас точно получится справиться с заданием.

Загадка
Где три отличия между девушками/ jagranjosh

Готовы ли вы проверить свою наблюдательность с помощью этой увлекательной головоломки? Тогда вперед, и не стоит останавливаться, даже если будет трудно. Мы уверены, что у вас получится найти правильный ответ.

Когда разгадаете загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на картинку внизу. Там мы обозначили черным цветом детали, которые отличаются.

Загадка
Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно угадать, чем отличаются 2 дедушки - надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду. Сложная загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, чем отличаются 2 семьи - только настоящие "Шерлоки Холмсы" угадают за 27 секунд. Если вам удастся заметить несколько мелких различий, тогда вы попадаете в узкий круг очень умных людей.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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