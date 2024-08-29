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Новый взрыв: на горящей нефтебазе в Ростовской области вновь громко

Степан Гафтко
29 августа 2024, 02:45
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На российском ФГКУ "Комбинат "Атлас" в Ростовской области произошел повторный взрыв.
Новый взрыв: на горящей нефтебазе в Ростовской области вновь громко
Новый взрыв на нефтебазе в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

На российской нефтебазе "Атлас" возле города Каменск-Шахтинский в Ростовской области, где уже более суток пылает пожар, произошел новый взрыв. Об этом заявляют российские СМИ и Telegram-каналы.

Новый взрыв: на горящей нефтебазе в Ростовской области вновь громко
Взрывы в Ростовской области / Фото: скриншот из видео Telegram-канал SHOT

На российском ФГКУ "Комбинат "Атлас" в Ростовской области продолжается работа экстренных служб, которые пытаются справиться с мощным пожаром.

видео дня

В ночь на 29 августа на нефтебазе произошел еще один взрыв, об этом сообщают очевидцы и публикуют фото и видео. Также российская сторона указывает предварительную причину этого взрыва как разгерметизацию одного из трех горящих резервуаров в результате пожара.

Также росСМИ утверждают, что на нефтебазе пылает уже четвертый резервуар с топливом.

Telegram-канал Baza сообщает, что пожар сейчас пытаются потушить более двухсот спасателей.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ произошли пожары после атаки дронов. Беспилотники атаковали нефтебазу и комбинат "Атлас" в Каменском районе.

Также в ночь на 28 августа дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области. В результате совместной операции ГУР и ССО была поражена нефтебаза "Атлас", которая обеспечивает российские войска в Украине.

Ранее Генштабе ВСУ атаковал нефтебазу в Ростовской области. Атаку осуществили в ночь на 18 августа.

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