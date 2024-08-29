Новый взрыв: на горящей нефтебазе в Ростовской области вновь громко

На российской нефтебазе "Атлас" возле города Каменск-Шахтинский в Ростовской области, где уже более суток пылает пожар, произошел новый взрыв. Об этом заявляют российские СМИ и Telegram-каналы.
На российском ФГКУ "Комбинат "Атлас" в Ростовской области продолжается работа экстренных служб, которые пытаются справиться с мощным пожаром.
В ночь на 29 августа на нефтебазе произошел еще один взрыв, об этом сообщают очевидцы и публикуют фото и видео. Также российская сторона указывает предварительную причину этого взрыва как разгерметизацию одного из трех горящих резервуаров в результате пожара.
Также росСМИ утверждают, что на нефтебазе пылает уже четвертый резервуар с топливом.
Telegram-канал Baza сообщает, что пожар сейчас пытаются потушить более двухсот спасателей.
Взрывы в России - последние новости
Напомним, в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ произошли пожары после атаки дронов. Беспилотники атаковали нефтебазу и комбинат "Атлас" в Каменском районе.
Также в ночь на 28 августа дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области. В результате совместной операции ГУР и ССО была поражена нефтебаза "Атлас", которая обеспечивает российские войска в Украине.
Ранее Генштабе ВСУ атаковал нефтебазу в Ростовской области. Атаку осуществили в ночь на 18 августа.
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