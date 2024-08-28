Часть Украины 'покраснела' из-за угрозы баллистики: в Сумах - взрывы

О вероятном ракетном ударе РФ первыми предупредили жителей Киева, а также северных, центральных и восточных регионов страны.

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В Сумах прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вечером среды, 28 августа, в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. На фоне тревоги в Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщили Воздушные силы.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" - говорится в сообщении.

Первыми о возможном ракетном ударе предупредили жителей Киева, а также северных, центральных и восточных регионов страны. По словам Воздушных сил, угроза баллистического обстрела была с северо-восточного направления.

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Около 21:26 в Сумах прогремели взрывы. Также, по словам Общественного, около 21:45 взрывы слышали и в Херсонской области.

По данным Сумской ОВА, в течение дня оккупанты совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. На Сумщине зафиксировали 220 взрывов.

"Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Белопольская, Березовская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады", - добавили в ОВА.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 28 августа, в День траура, враг нанес удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства.

27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по отелю в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро - получили травмы различной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.

Кака сообщал Главред, 26 августа страна-агрессор Россия нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

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