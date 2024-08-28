Кривой Рог в трауре: количество пострадавших в результате удара РФ растет

Спасательная операция на месте вражеского удара продолжается, появилась информация о еще трех пострадавших.

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На месте удара продолжаются спасательные работы / Колаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

28 августа, в День траура, враг нанес удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства. Об этом сообщили в МВД Украины.

Кроме этого глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил о еще трех пострадавших. В результате атаки уже известно о 8 пострадавших.

"Среди пострадавших также 64-летний и 29-летний мужчины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. А еще 18-летний парень, который будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении Лысака. видео дня

По информации главы ОГА разрушениям подвергся гаражный кооператив, 12 автомобилей, выбиты окна в гостинице. На месте атаки продолжают работу все службы.

Кто такой Сергей Лысак? Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

Атака РФ на отель в Кривом Роге

Российские оккупанты уже второй день подряд наносят ракетные удары по Кривому Рогу. Только вчера, 27 августа, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Впоследствии стало известно, что российская оккупационная армия ударила ракетой по гостинице в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро - получили травмы различной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.

28 августа в Кривом Роге объявили Днем траура. На утро стало известно, что поисково-спасательные работы завершены и количество погибших в результате вражеского ракетного удара возросло до четырех человек.

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