Пострадала даже Молдова: из-за ракетного удара по Украине у молдаван проблемы

В Молдове из-за российского обстрела Украины произошли масштабные перебои в энергосистеме.

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Обстрел Украины и Молдовы / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В результате российского удара по Украине пострадала и Молдова. Государственное предприятие Moldelectrica сообщило о перебоях в энергосистеме.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме совместного блока Украина-Молдова вследствие атак на критически важную украинскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

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Также на предприятии сообщили, что ситуация под контролем, а энергетики достаточно шоб справиться с перебоями.

В Молдове заявили, что рисков отключений от электроэнергии нет.

Отмечается, что для предотвращения массовых отключений, украинский диспетчер перефигурировал схему электроснабжения.

Обстрел Украины - последние новости

Напомним, россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами", подвергся ударам и Киев и другие регины.

Также, стало российская воздушная атака 26 августа на Украину является одной из самых масштабных за время войны, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Позже президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление нафоне обстрелов Украины - "Путин - больное существо".

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