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"Сбили около полутора десятка ракет": РФ атаковала Киев "Кинжалами" и дронами - КГВА

Юрий Берендий
26 августа 2024, 12:56
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Начальник КГВА отметил, что силами ПВО над Киевом было уничтожено почти полтора десятка российских ракет, информации о пострадавших нет.
В КГВА рассказали о последствиях ракетного удара по Киеву / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН, alerts.in.ua

26 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В частности, россияне атаковали столицу Украины с применением БпЛА, крылатых и баллистических ракет и ракет типа "Кинжал". Об этом сообщил руководитель КГВА Сергей Попко в Telegram.

По его словам, массированная комбинированная атака на Украину началась около трех часов ночи с атаки значительного количества ударных БПЛА. Около десяти таких беспилотников типа "Shahed", приблизились к Киеву с разных направлений.

"Но силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотные аппараты были уничтожены еще на подступах к городу", - подчеркнул он.

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Попко также отметил, что около 5 утра Воздушные Силы Украины сообщили о вылете 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. ВМС Украины зафиксировали выход в море четырех ракетоносителей "Калибр", которые могли осуществить до 28 ракетных запусков. Дополнительно враг поднял шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и три МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Кроме этого, были зафиксированы пуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России.

По предварительным данным, основной целью сложной комбинированной атаки, которая включала многочисленные крылатые, баллистические, аэробаллистические ракеты и ударные дроны, были инфраструктурные объекты.

"На Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами с разных направлений. Во время атаки этих крылатых ракет, враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических ракет, в том числе и аэробаллистический "Кинжал"", - написал Попко.

По его данным, средствами противовоздушной обороны было сбито около полутора десятков ракет. Он добавил, что Воздушные Силы уточнят тип и количество в своих отчетах.

Прямо сейчас продолжается атака на Киев ударных БпЛА с разных направлений. Воины ПВО с ночи уже уничтожили в целом примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 6 часов.

По оперативным данным, в Киеве на данный момент нет разрушений и пострадавших. Однако из-за ракетной атаки "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии, что привело к перебоям с электроснабжением во многих районах столицы.

"Поэтому я издал распоряжение о развертывании по Киеву всех Пунктов Несокрушимости. Энергетики работают, чтобы вернуть свет в дома киевлян. Не паникуйте и сохраняйте спокойствие. Ситуация контролируемая! Мы непременно преодолеем все трудности и Победа будет за нами!", - резюмировал начальник КГВА.

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Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Массированный ракетный удар по Украине 26 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 26 августа российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Украине. В результате обстрелов пострадало 15 областей Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Луцке, в результате утренней атаки, был поврежден жилой дом, один человек пострадал, сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко. Все необходимые службы работают на месте.

В результате массированной атаки дронами и ракетами по Украине, произошедшей утром 26 августа, в нескольких городах возникли серьезные перебои с электроснабжением. Позже "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электричества по всей стране.

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