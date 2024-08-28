Цели не изменились: россияне могут готовить еще один массированный удар - Братчук

Беспилотники максимально использовались врагом не только для того, чтобы перенасытить нашу систему противовоздушной обороны, говорит Братчук.

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Россияне могут готовить еще один массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине 26 августа применили запрещенные кассетные боеприпасы для ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Он напомнил, что это была рекордная, после 24 февраля 2022 года, ракетно-дроновая атака.

"Беспилотники максимально использовались врагом не только для того, чтобы перенасытить нашу систему противовоздушной обороны. "Шахеты" - это не отвлекающий маневр боевой. Их в этот раз применили именно для ударов, прежде всего, по энергетической инфраструктуре", - отметил Братчук. видео дня

Он также напомнил, что россияне для атаки по западным регионам Украины применили ракеты "Кинжал".

"Относительно западных регионов страны, то враг атаковал, применив, в частности, "Кинжалы", газохранилища, которые работают и на наших европейских партнеров. Скорее всего, враг пытался нанести вред этим газохранилищам для того, чтобы склонить наших союзников меньше помогать Украине. И, собственно, те гуманитарные коридоры, которые существуют в западных регионах, тоже находились под ударом", - сказал спикер.

Он также не исключает, что российские войска повторят подобные атаки уже вскоре. Ведь тактика террористов - неизменна.

"На мой взгляд, россияне собирали ракеты и дроны не только для одного массированного удара. Сейчас, вполне вероятно, будут какие-то промежуточные этапы в несколько дней, от 8 до 10, возможно - до двух недель. И снова будут использованы подобные ракетно-дроновые удары. Мы идем в осень, приближается отопительный сезон. А цели российских террористов не изменились. Ведь удары по энергетике не сказываются сегодня на поле боя. Войска автономно в этом плане работают, а вот на мирных людях, к сожалению, сказываются", - подчеркнул Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкодминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 28 августа, в День траура, враг нанес удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства.

27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по отелю в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро - получили травмы различной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.

26 августа страна-агрессор Россия нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

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