Цели не изменились: россияне могут готовить еще один массированный удар - Братчук

Российские оккупанты во время массированной атаки по Украине 26 августа применили запрещенные кассетные боеприпасы для ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.
Он напомнил, что это была рекордная, после 24 февраля 2022 года, ракетно-дроновая атака.
"Беспилотники максимально использовались врагом не только для того, чтобы перенасытить нашу систему противовоздушной обороны. "Шахеты" - это не отвлекающий маневр боевой. Их в этот раз применили именно для ударов, прежде всего, по энергетической инфраструктуре", - отметил Братчук.видео дня
Он также напомнил, что россияне для атаки по западным регионам Украины применили ракеты "Кинжал".
"Относительно западных регионов страны, то враг атаковал, применив, в частности, "Кинжалы", газохранилища, которые работают и на наших европейских партнеров. Скорее всего, враг пытался нанести вред этим газохранилищам для того, чтобы склонить наших союзников меньше помогать Украине. И, собственно, те гуманитарные коридоры, которые существуют в западных регионах, тоже находились под ударом", - сказал спикер.
Он также не исключает, что российские войска повторят подобные атаки уже вскоре. Ведь тактика террористов - неизменна.
"На мой взгляд, россияне собирали ракеты и дроны не только для одного массированного удара. Сейчас, вполне вероятно, будут какие-то промежуточные этапы в несколько дней, от 8 до 10, возможно - до двух недель. И снова будут использованы подобные ракетно-дроновые удары. Мы идем в осень, приближается отопительный сезон. А цели российских террористов не изменились. Ведь удары по энергетике не сказываются сегодня на поле боя. Войска автономно в этом плане работают, а вот на мирных людях, к сожалению, сказываются", - подчеркнул Братчук.
Кто такой Сергей Братчук?
Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкодминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.
С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, 28 августа, в День траура, враг нанес удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждены боксы для ремонта автомобилей и транспортные средства.
27 августа российская оккупационная армия ударила ракетой по отелю в Кривом Роге. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро - получили травмы различной степени тяжести. Удалось спасти пять человек.
26 августа страна-агрессор Россия нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.
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