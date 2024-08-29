Угроза для городов-стотысячников: в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска

В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Утверждение о том, что если оккупанты РФ захватят Покровск Донецкой области, то они остановятся, является иллюзией, о чем свидетельствует опыт Авдеевки, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"О направлении Часов Яр - это выход в сторону агломерации городов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Это по существу направление, которое закладывалось с самого начала замысла. Типа это было направление северное для того, чтобы охватить уже с севера Донецкую область", - подчеркнул он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Представитель Сухопутных сил напомнил о том, что бои за Часов Яр враг ведутся уже почти год.

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"Я не скажу, что ситуация там резко улучшается. Но мы должны понимать, что Донецкая область - это единственная область, где россияне еще имеют тактического уровня преимущество или где они смогли сконцентрировать такое количество войск, что у них есть, скажем, потенциал для продвижения", - сказал он.

Тимочко пояснил, что Донецкая область - это крайняя попытка диктатора Владимира Путина показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления какой-либо масштабной мобилизации

"Донецкая область - это для Путина и область, которую он надеется занять. Он понимает, что армия его остановится, чтобы обосновать, мол, мы выполнили одну из целей "СВО", заняли Луганскую, Донецкую области, "всех победим, сейчас отдыхаем", - добавил он.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский созвал на совещание военных. На совещаниях подробно обсудили по каждому направлению на фронте, однако больше всего внимания - Покровск и Торецк.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может развиваться наступление РФ на Покровск. В неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения в зоне Карловка - Невельское - Красногоровка - Зоряны.

Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся были Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новоградовке.

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