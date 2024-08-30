В Курской области ВСУ продвинулись вперед и взяли пленных – Ставка Зеленского

Продолжается наступательная операция на Курском направлении, рассказал главком ВСУ.

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Александр Сырский рассказал о продвижении ВСУ вперед / колаж: Главед, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

В ходе операции в Курской области подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись вперед и взяли пленных.

Об этом шла речь в ходе Ставки верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

Он подчеркнул о том, что в ходе заседания был заслушан доклад Главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации на передовой – прежде всего Покровское направление.

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"Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередное пополнение обменного фонда. Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена", - отметил глава государства.

Ситуация на Курском направлении

Продолжается наступательная операция на курском направлении, за минувшие сутки украинские войска продвинулись до двух километров, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"На Курском направлении продолжается наступательная операция. За сутки наши войска продвинулись до двух километров, всего под контроль взято 5 кв. км территории", - сказал Сырский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего в пятницу.

В то же время он отметил, что практически на всей линии фронта идут бои разной интенсивности. Наиболее сложная ситуация остается на Покровском направлении.

"Противник пытается прорвать оборону наших войск, но по состоянию на утро все атаки отбиты", - сообщил Сырский.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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