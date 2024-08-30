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Путина могут арестовать: МИД обратился к Монголии, чтобы передать его в Гаагу

Юрий Берендий
30 августа 2024, 17:49
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В МИД напомнили Монголии об обязательствах арестовать диктатора Путина из-за его многочисленных военных преступлений и ордера Международного уголовного суда.
Путина могут арестовать: МИД обратился к Монголии, чтобы передать его в Гаагу
МИД Украины призвал власти Монголии исполнить ордер на арест Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В связи с сообщениями о запланированном визите президента РФ Владимира Путина в Монголию по приглашению президента Ухнаагийна Хурелсуха, украинский МИД выразил надежду, что власти Монголии выполнят международный ордер на арест российского лидера, выданный Международным уголовным судом в Гааге. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

Согласно заявлению, украинская сторона выражает надежду, что правительство Монголии осознает, что Владимир Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международным уголовным судом по подозрению в незаконном перемещении украинских детей в Россию. Монголия признает юрисдикцию этого суда.

В МСЗ отметили, что похищение украинских детей - лишь одно из многих преступлений, за которые Путин и военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием. Они несут ответственность за агрессивную войну против Украины, зверства против украинского народа, убийства, изнасилования, грабежи, обстрелы гражданской инфраструктуры и геноцид.

видео дня

"Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", - резюмировали в МИД.

Что такое Международный уголовный суд

МУС - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Основан на основе Римского статута. Резиденция суда находится в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Визит Путина в Монголию - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин 3 сентября планирует совершить официальный визит в Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный арест российского диктатора Владимира Путина в Улан-Баторе по ордеру Международного уголовного суда, заявил, что в Кремле не обеспокоены поездкой Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию этого суда.

Ранее, президент США Джо Байден отметил, что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, является оправданным, поскольку лидер РФ совершил военные преступления.

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