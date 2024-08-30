'Будет жесткий ответ': Жмайло оценил, реальна ли угроза из Беларуси

Потенциальное наступление белорусских войск может стать проблемой для Украины, но ВСУ готовы жестко ответить на агрессию, отметил Дмитрий Жмайло.

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Решится ли Беларусь вступить в войну с Украиной - ответ / Коллаж: Главред, фото: Олег Некало, "Ваяр", uscc.org.ua, УНИАН

Белорусская армия насчитывает примерно 43 тысячи человек, из которых более 30 тысяч - десантно-штурмовые и сухопутные войска. Хотя белорусские войска являются значительными по численности, их ударная сила и боевая подготовка значительно отстает от ВСУ. Об этом в интервью Главреду рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, в этом движении участвуют также боевики из ЧВК "Вагнер", которые, хотя и немногочисленны, имеют значительное информационно-психологическое влияние. Сотни вагнеровцев играют больше информационно-психологическую роль.

"Могут ли вооруженные силы РБ и их возможное наступление стать для нас проблемой? Да, конечно. Хотя мы там и строим укрепления, но наша линия обороны очень широкая - она проходит и по Донетчине, и Луганщине, и Харьковщине, и Запорожью, есть плацдарм на севере Харькова, на Курщине. И, соответственно, нам не нужно было бы открывать еще один фронт", - отметил эксперт.

Жмайло подчеркнул, что Украина готова дать жесткий ответ на любые агрессивные действия со стороны Беларуси, в частности ВСУ могут ударить по белорусским военным объектам и силам на территории Беларуси. Это является четким предупреждением для Минска о том, что любая попытка агрессии не останется без ответа.

"Еще раз повторю - я не думаю, что они на это решатся. Но и Украина, понимая все эти маневры (почему и были официальные заявления Министерства иностранных дел), так же демонстрирует решимость, что в случае нападения, в том числе со стороны Беларуси и вооруженных сил Республики Беларусь, никто не будет смотреть на то, что это сторона, которая официально не вступила в войну", - добавил он.

Смотрите видео интервью Дмитрия Жмайло о последствиях военных учений в Беларуси для Украины:

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на границе с Беларусью - последние новости

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. Однако Госпогранслужба отметила, что заявления Лукашенко лишь нагнетают ситуацию в пользу режима РФ.

Вскоре Беларусь показательно перебросила танки в сторону Украины. В Министерстве обороны Беларуси утверждают, что танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны и приведены в готовность.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что пока Беларусь остается под влиянием России, необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации. Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей, но пока не фиксируется перемещение военной техники или личного состава с белорусской стороны.

Как сообщал Главред, Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу военных в Гомельскую область, граничащую с Украиной, после начала украинской операции в Курской области. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что с 10 августа в Гомельскую область также направлены вертолеты, штурмовики, бронетранспортеры, танки и зенитные ракетные комплексы С-300ПС.

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