Александр Лукашенко окончательно стал инструментом Москвы: Жмайло - об учениях армии Беларуси

Учитывая, что Минск до сих пор не пошел на прямое участие в войне в Украине, его используют сугубо для информационно-психологических операций, считает эксперт.

https://glavred.info/interview/aleksandr-lukashenko-okonchatelno-stal-instrumentom-moskvy-zhmaylo-ob-ucheniyah-armii-belarusi-10592084.html Ссылка скопирована

Лукашенко учениями на границе отвлекает Украину от курской операции - Жмайло / Коллаж Главред, фото - Пул первого, uscc.org.ua

Украина превентивно предупредила Беларусь о возможных провокациях на совместной границе во время военных учений и участия белорусских войск во вторжении России. В интервью Главреду соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, почему на самом деле Лукашенко стремится "примириться" и способна ли белорусская армия на полноценное наступление на Киев.

Накануне МИД Украины сделал заявление относительно учений, которые проводит белорусская армия у границы с Украиной. В частности, МИД призвал руководство Беларуси отвести свои войска. Как вы думаете, о чем может свидетельствовать такое заявление, и действительно ли речь идет о том, что Беларусь может к чему-то готовиться в плане Украины?

Не стопроцентно, что Беларусь к чему-то готовится. Мы должны понимать простой факт: самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко окончательно стал инструментом для информационно-психологических операций Москвы. Несмотря на всю его деятельность, Лукашенко не ввел белорусские войска в полномасштабную агрессию против Украины. То есть вооруженные силы Республики Беларусь официально не участвуют в войне, хотя отдельные военнослужащие в качестве наемников воюют на стороне российских оккупационных войск.

Кроме того, уже были отдельные факты, свидетельствующие о том, что белорусский режим передает действующую технику подразделений вооруженных сил Республики Беларусь подразделениям вооруженных сил Российской Федерации. То ли в аренду, то ли в подарок, то ли продает он эту технику - это уже вопрос десятый.

Смотрите интервью Дмитрия Жмайло Главреду о последствиях учений в Беларуси для Украины:

Поэтому сейчас, учитывая, что Минск так и не пошел на прямое участие в войне, его используют именно для таких информационно-психологических операций, то есть когда президент страны, якобы формально независимой, дает интервью топ-пропагандистам в те моменты, когда это нужно РФ.

Буквально несколько недель назад он [Лукашенко] браво заявлял, что отвел войска от границы, но как только мы начали операцию на территории Российской Федерации, он активизировал этот вопрос.

Действительно, там есть движение войск, и самое опасное то, что это Гомельская область, соответственно это близость к Чернобыльской атомной электростанции. Мы уже видели, к каким последствиям привело квартирование россиян в этой зоне, когда они окопались в Рыжем лесу.

Опять-таки, это создание искусственного напряжения для того, чтобы сковать наши резервы. Потому что, например, в соседней Сумской области происходит ротация подразделений, которые поддерживают наступательные действия на территории Российской Федерации, потому что россияне пока не могут нам противодействовать. У них была группировка в районе Климово-Клинцов, ближе к границе с Черниговщиной, оттуда отправилась колонна, которую мы разбили на подходе буквально в первые дни начала операции на Курщине. И поскольку россияне не могут ничего сделать, в этот район они стягивают срочников, представителей военно-космических сил России, из которых формируют штурмовые отряды на скорую руку для того, чтобы остановить украинское наступление.

Собственно, вооруженные силы республики Беларусь, если честно, не очень и численны. По состоянию на 2021 год у них насчитывалось 43 тысячи личного состава, из которых только 30 тысяч - это сухопутные и десантно-штурмовые войска, и именно они играют роль определенного отвлекающего маневра для того, чтобы сковать наши резервы, которые очень необходимы нам на Курщине.

Прибегнут ли белорусы к прямой вооруженной провокации? Если честно, я сомневаюсь. Ведь если они этого не сделали в те моменты, когда нам было наиболее тяжело (а они, откровенно говоря, побоялись, потому что мы бы много их сил перемололи), то сейчас, когда у нас действуют активные резервы на Курщине и мы пытаемся там наступать, когда поступает поддержка, это будут делать исключительно для российских ИПСО и для сдерживания наших резервов в украинско-белорусском приграничье.

По данным мониторингового канала "Белорусский гаюн", на границе с Украиной сосредоточено около 1100 военных личного состава армии Беларуси. Если говорить о реальных возможностях Беларуси, а именно о ее ударных частях, не могли бы вы оценить, насколько сейчас они подготовлены по сравнению с ВСУ?

Повторюсь, что по сравнению с нами, белорусская армия насчитывает 43 тысячи общего личного состава, более 30 тысяч из которых - это десантно-штурмовые и сухопутные войска. "Белорусский гаюн" зафиксировал начало этого движения, и сколько армия Беларуси накопит и в реальности переместит, мы увидим со временем, когда сможем больше промониторить информацию.

Кроме того, в этом движении участвуют и головорезы из ЧВК "Вагнер". Их, конечно, уже не такая численность, но мы можем говорить о сотнях бойцов, которые так же больше играют информационно-психологическую роль. Могут ли вооруженные силы РБ и их возможное наступление стать для нас проблемой? Да, конечно. Хотя мы там и строим укрепления, но наша линия обороны очень широкая - она проходит и по Донетчине, и по Луганщине, и по Харьковщине, и по Запорожью, есть плацдарм на севере Харькова, на Курщине. И, соответственно, нам не нужно было бы открывать еще один фронт.

Еще раз повторю - я не думаю, что они на это решатся. Но и Украина, понимая все эти маневры (почему и были официальные заявления Министерства иностранных дел), так же демонстрирует решимость, что в случае нападения, в том числе со стороны Беларуси и вооруженных сил Республики Беларусь, никто не будет смотреть на то, что это сторона, которая официально не вступила в войну. Так же на это будет жесткий ответ, и мы будем поражать объекты и скопления белорусских войск на территории самой Беларуси. Потому это превентивное предупреждение, чтобы у Минска не было каких-то иллюзий, что мы будем медлить.

Если Беларусь гипотетически прибегнет к каким-то действиям со своей стороны, о чем собственно мы можем говорить? Это будет полноценноенаступление, или больше речь идет об отдельных диверсионных группах?

Диверсионные вылазки возможны. Я не думаю, что они могут обеспечить полноценные наступательные действия, потому что белорусская армия, даже по сравнению с российской менее профессиональная, менее вышколенная, и даже морально не подготовлена к боевым действиям.

Возможны диверсии, обстрелы, но сухопутная операция, в том числе повторение марша на Киев - нет, я не думаю, что они на это способны. Если честно, я и не думаю, что до этого дойдет - возможны провокации на границе и нарушение воздушного пространства. Но до каких-то серьезных наступательных действий по открытию огня или обстрелов из артиллерии все-таки не дойдет, потому что сразу же будет ответ. У белорусов, кстати, много техники, преимущественно советского производства и, кстати, слабомодернизированной. И наша артиллерия (тем более, что у нас в этом районе сосредоточены лучшие подразделения, которые поддерживают наступательные действия на Курщине), очень быстро сможет разобраться с артиллерийскими подразделениями Беларуси.

Судя по тому, что Лукашенко говорит о "примирении", ситуация выглядит так, что ему не выгодно вступать в войну. Тем более сейчас, о чем и вы говорили в начале. Если говорить с политической точки зрения, возможен ли вариант, когда Путин может заставить Лукашенко проводить со своей стороны определенные действия?

Он его заставляет с начала полномасштабного вторжения, и вот такие действия - это крайние шаги, на которые идет белорусский диктатор. И он будет вынуждать и в дальнейшем, это однозначный факт, но и Лукашенко старается не идти на такие шаги, на обострение.

Во-первых, неизвестно, как будет вести себя белорусская армия, потому что там есть и люди, которые, мягко говоря, не поддерживают Лукашенко, и лица, которые уже давно завербованы ФСБ. Ведь сохранение вертикали и силового блока под своим контролем для Лукашенко очень и очень важно.

Во-вторых, общественные настроения - сейчас можно говорить, что белорусская оппозиция обезглавлена, потому что вся реальная оппозиция воюет в Украине. Лукашенко это прекрасно понимает, и поэтому он будет упираться до последнего. А для того, чтобы полноценно ввести белорусскую армию в военный конфликт, Москве нужно будет прибегать к нестандартным шагам вроде расшатывания ситуации в Беларуси или силовой замены лидера.

Поэтому я думаю, что белорусы будут совершать провокации, подыгрывать россиянам, но все-таки, у них кишка тонка решиться на что-то более серьезное. Потому что у нас есть боевой опыт, запал, и я не думаю, что белорусы сейчас готовы идти умирать в Украине.

Кстати, при каких условиях, по вашему мнению, Кремль может пойти на такой радикальный сценарий - что должно произойти?

Для этого в России должен наступить критический момент. Когда мы, соответственно, сможем надавить на ее военную машину настолько сильно, настолько сломать логистику, что она начнет делать те же шаги, как и утопленник, который хватается за соломинку.

Мы, конечно, многие планы РФ спутали, но, к сожалению, не видим переброски войск группировки "Центр", которая давит на покровском направлении, однако с других направлений, хоть малое, но движение пошло - где-то до 5 000 военнослужащих из резервов россияне уже переместили на Курщину.

Так же под вопросом план России по увеличению ее группировки на оккупированных территориях Украины с более 520 тысяч до 790 - именно наша курская операция разорвала логистику группировки "Север" и так же частично спутала эти планы. Когда мы нанесем столь критическое количество ударов по территории РФ, настолько сломаем логистику и обескровим эту военную машину, тогда Россия будет идти ва-банк и, возможно, попытается сделать такие провокации, чтобы полностью втянуть Беларусь в войну полностью в конфликт.

Но вопрос в моральном состоянии этих войск. Не забываем, что сейчас стягивают срочников и их бросили на Курщине. Мы видим, как они сдаются в плен. Конечно, из трехтысячной группировки, которая окружена, не все сдались и оказывают ожесточенное сопротивление, но единичные группы сдаются. Моральное состояние белорусской армии будет аналогичным, потому что точно в стопроцентном составе они не будут готовы участвовать в боях, причем за сторону, которая несет потери и имеет все шансы проиграть.

Соответственно, российская мобилизация, если она будет объявлена, как об этом сейчас много говорят, так же ситуацию мало изменит, я правильно понимаю?

Россияне идут на этот шаг не потому, что берегут свое население, а потому, что предыдущий этап мобилизации, когда российское государство было немножечко сильнее, они провели на пределе своих возможностей. Так, что весь их госаппарат едва не хекнул. Поэтому для проведения новой волны мобилизации, а это где-то 350 тысяч им нужно иметь более стабильную ситуацию в РФ, и они пытается оттянуть этот момент до последнего. Поэтому они дальше делают ставку на рекрутинг, соцпакет, одиночную частичную мобилизацию и вербовку наемников, чтобы пополнять потери в более 30 тысяч человек, которые они несут ежемесячно на востоке Украины.

Могут ли россияне пойти на этот шаг? Да, могут. Вопрос в том, вытянут ли они такие темпы. Но здесь идет отдельная подготовка - например, унификация баз, чтобы на границе иметь возможность задерживать военнообязанных и отказывать им в выезде за границу. И такие подготовительные работы в России действительно ведутся.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

****Украинский центр безопасности и сотрудничества собирает 200 тысяч гривен на технические средства и запасные части взвода боевых бронированных машин, спецподразделения "Kraken" Главного управления разведки.

Карта для донатов : 5375 4112 2192 1799

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред