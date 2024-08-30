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Главная ошибка Курской операции Украины: Путин мог уйти с Донбасса - политолог

Даяна Швец
30 августа 2024, 18:14
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Курский ход создавал много новых возможностей для ВСУ, считает политолог Андрусов.
Главная ошибка Курской операции Украины: Путин мог уйти с Донбасса - политолог
Путин мог бы забрать войска с Донбасса / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Одним из важнейших направлений старта операции на Курщине была серьезная деморализация российского общества, что ведет к снижению поддержки боевых действий, мобилизации, и поддержки политики войны. Политолог Виктор Андрусив не считает, что на оккупантов невозможно повлиять - у них есть свои болевые точки.

По мнению эксперта, такими точками являются срочники, "исконная территория" и престиж власти.

"Срочники, которых бросают в бой, для оккупантов являются высшей мерой несправедливости. "Молодые парни" и "слезы матери" - это фольклорная трагедия, которую россияне переживают очень болезненно (в том числе из-за воспоминаний с первой чеченской).

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Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

Так, в 2022 году, как только мы взяли в плен первых срочников - впервые начались обмены. При этом, в России была прямо истерика, и этих срочников срочно искали. Благодаря, в том числе, нашему активному вмешательству, матери лили слезы и записывали обращения к Путину о "несчастных мальчиках", - обращает внимание Андрусив.

Еще одним важным моментом для агрессоров является так называемая "исконная территория", начиная от того, что "никому не удавалось завоевать Россию", до ядерной доктрины, где наступление на "исконную территорию" требует применения ядерного оружия. Поэтому Курская операция поставила российское общество в ступор и вызвала такую возмутительную реакцию блогеров.

"Власть быстро взяла информационный тренд под контроль, и заглушила общественное настроение. Но я убежден, что для нашего ИПСО это просто не паханное поле. В конце концов, основное, на чем держится российская власть в любую эпоху - это престиж. Исторически, как только падал престиж власти - в России происходил бунт и революция.

Курская операция - это, пожалуй, один из самых больших ударов по престижу российской власти за всю войну. ВСУ захватили территорию России, а уже три недели мега крутой сильный Путин ничего с этим сделать не может. "Царь не настоящий" - вот реакция, которую можно достичь при хорошей информационной кампании против врага", - подчеркивает эксперт.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Виктор Андрусив обращает внимание, что сейчас российские власти пытаются продать обществу успехи на Донбассе. Однако это не работает, ведь почему рядовой россиянин должен радоваться захвату Новогродовки, когда его родная "Суджа" оккупирована? Поэтому, как подчеркивает политолог, это идеальное время для Украины, чтобы работали на внутренний разлад в РФ.

Также Андрусов задает интересный вопрос, смог бы Путин не перебрасывать войска, если бы возмущение оккупантов начало достигать серьезного масштаба в соцсетях? Не факт, ведь диктатор всегда отслеживает тренды и пытается их "купировать", именно поэтому он так долго выживает у власти. Именно поэтому, он до сих пор колеблется с мобилизацией и ищет другие решения для Курской проблемы.

"Давайте представим, что нам удалось разогнать слезы матерей срочников, возмущение блогеров относительно приоритета Донбасса над "исконными территориями", и сомнения в силе и способности Путина - смогла бы российская власть это проигнорировать и не поставить освобождение Курской области в приоритет? Вряд ли. Однако, именно этого не произошло. Мы постоянно жалуемся на российские ИПСО, но сами совершенно не используем это оружие против них. На самом деле, ИПСО - это война будущего, а не дроны", - заключает эксперт.

Курская операция - последние новости

Как известно, в Курской области ВСУ продвинулись вперед и взяли пленных. Продолжается наступательная операция на курском направлении, за минувшие сутки украинские войска продвинулись до двух километров, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Недавно в ОП намекнули на продолжение Курской операции. Операции на территории РФ могут быть не только сухопутные, подчеркнул Михаил Подоляк.

Уже ни для кого не секрет, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Сейчас в Пентагоне не имеют представлений о дальнейших действиях украинцев в Курской области.

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