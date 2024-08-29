'Война не по сценарию Путина': в ОП намекнули на продолжение Курской операции

Операции на территории РФ могут быть не только сухопутные, подчеркнул Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/voyna-ne-po-scenariyu-putina-v-op-nameknuli-na-prodolzhenie-kurskoy-operacii-10592738.html Ссылка скопирована

В ОП прокомментировали операцию ВСУ в Курской области / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Боевые действия, которые начались в Курской области, будут распространяться в других регионах РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Это все будет иначе влиять, чем, например, когда ты сидишь на территории Курской, Брянской или Белгородской областей и совершенно точно не ожидаешь боевых действий. Смотришь по телевизору, как убивают и уничтожают людей в Сумской, Харьковской или Донецкой, Луганской областях. Это совсем другое. Но для этого нужно определенное время, чтобы они осознавали, что война идет не по сценарию Путина", - подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Представитель ОП также отметил, что операции на территории РФ могут быть не только сухопутные.

видео дня

"Курская операция показывает, что нет никаких "красных линий"; что война может быть на территории России. Можно проводить сухопутные операции на приграничной территории, но также можно наносить системные массированные дальнобойные удары на глубину 500 – 700 километров, используя дроны и ракеты различного калибра", - говорит он.

По словам собеседника, необходимо увеличить количество инструментов, которые могут наносить существенный ущерб на разные расстояния в глубине России, а также снять ограничения Запада на удары вглубь РФ.

"Одно дело – Курская область, а другое – Курская область, к которой присоединяются массированные удары вглубь России. Там живут люди, нет разницы – Рязанская, или Орловская, или Липецкая, или та же Московская области", - не исключил он.

Советник главы ОП говорит, что Курская область показывает – если Украина паритетно увеличит количество необходимого ресурса и существенно масштабирует войну на российской территории, это будет значительно влиять на социальные настроения в России.

"Это будут панические, антипутинские настроения. Это будет приводить к концепции классического российского бунта", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред