Пустые 'красные линии' РФ на Курщине: в ISW раскрыли, почему Путин не объявляет войну

Операция в Курской области демонстрирует медлительность и нерешительность Кремля в вопросе реагирования на любую вероятную "эскалацию".

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Что происходит в Курской области / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, скриншот: deepstatemap

Исследовательница России Анжелика Эванс в Институте изучения войны сообщила, что операция Сил обороны на территории Курской области продемонстрировала, насколько пустыми являются "красные линии" России. Несмотря на продвижение украинских бойцов, враг до сих пор не желает объявлять войну, военное положение или новую волну мобилизации.

По словам Эванс для ISW, Запад достаточно активно поддерживает операцию Украины в Курской области. В то же время партнеры Киева продолжают выражать обеспокоенность в вопросе риска эскалации, если Силам обороны позволят применять дальнобойное вооружение для ударов по военным целям в тыловых районах России, передает РБК-Украина.

"К сожалению, кремлевская кампания рефлексивного контроля исторически успешно сдерживала западную поддержку Украины, постоянно угрожая обычной или ядерной эскалацией в ответ на увеличение военной помощи Запада или риторики в поддержку Украины. Однако мы очень редко видели, как Кремль действительно по сути реагирует на увеличение западной поддержки Украины", - рассказала Эванс. видео дня

Операция в Курской области демонстрирует медлительность и нерешительность Кремля в вопросе реагирования на любую возможную "эскалацию". В течение последних недель Силы обороны продвигались на Курском направлении с западной техникой, впрочем, Кремль до сих пор не желает объявлять состояние войны, военное положение или объявлять еще одну волну мобилизации.

"И на самом деле Кремль, похоже, продолжает уделять приоритетное внимание медленным, изнурительным успехам в Донецкой области, чем защите и возвращению российской территории в Курской области. Отдельные западные чиновники выразили поддержку по снятию ограничений на возможность Украины бить по военным объектам в России западным оружием в последние дни, и, надеюсь, мы увидим, что больше западных правительств будут двигаться к ослаблению этих ограничений", - добавила специалист ISW.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Наступление ВСУ на Курскую область

Напомним, что страна-агрессор Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине. Российское военно-политическое командование для отражения атаки украинских войск в Курской области решило не перебрасывать для защиты собственных границ военные подразделения с Востока Украины.

Российский диктатор Владимир Путин назвал потерю части Курской области "ситуацией". Путин допрашивал губернаторов Курской, Брянской и Белгородской областей по поводу "сложившейся ситуации". Правда, глава Кремля не уточнил, о какой именно ситуации идет речь.

Военный эксперт Роман Свитан раскрыл впечатляющий сценарий событий на Курщине. Он также сообщил, что Курская операция нацелена на создание санитарной зоны и это основная задача. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность Сумщины, прилегающей к Курской области РФ.

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